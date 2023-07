Apostando em setor de luxo, hotel une tradição e sustentabilidade na Serra da Mantiqueira

Campos do Jordão tornou-se, ao longo dos últimos anos, uma opção óbvia para paulistanos que querem fugir do caos de São Paulo mas que não querem ir tão longe. Localizado em um refúgio tranquilo — e verde —, distante da agitada Vila Capivari, o Toriba Hotel é um oásis de luxo na Serra da Mantiqueira.

Rodeado por impressionantes 2 milhões de metros quadrados de mata nativa e oferecendo 18 quilômetros de trilhas, parte das quais se estendem por uma propriedade adjacente, pertencente aos mesmos proprietários, o hotel chama atenção por não se contentar apenas com a tradição. Inaugurado em 1943, e comandado pelo inqueto empresário e arquieto Aref Farkouh, o Toriba vem apostando em diferentes frentes de negócio, respeitando os anos que carrega e o verde que o cerca.

Lá, é possível sentir-se como um pássaro no ninho ou até mesmo fazer um curso de culinária. Ambas as experiências fazem parte de uma guinada do setor em diversificar os serviços prestados, focando em luxo e conforto — heranças da pandemia e do que querem os novos turistas.

Os 'ninhos' são a nova opção de acomodação do hotel. Casando a visão arquitetônica de Aref com um cuidado com a mata da propriedade, as hospedagens são chalés de vidro suspensos bem na copa das árvores — em torno de 10 metros do chão — por pilares que remetem aos troncos.. Não só a vista é exuberante como o conforto oferecido: lareira, piso aquecido e um rooftop — para dias mais quentes, ou um frio ensolarado. O hotel também conta com um spa da marca L'Occitane.

Já o curso de culinária faz parte da ETC, a Escola Toriba de Culinária, local que recebe chefs convidados e aulas sobre gastronomia. "Percebemos que muitos hóspedes pediam para aprender um pouco sobre nossa gastronomia e que não havia nenhuma escola de culinária na região. Então, tivemos a ideia de criar a ETC e desenvolver uma programação especial de aulas reunindo os melhores chefs do Brasil", afirma Aref.

Além disso, outras adições notáveis foram feitas recentemente para aprimorar ainda mais a experiência dos hóspedes no hotel. Uma delas é uma sala sofisticada projetada especialmente para apreciadores de charutos. Com uma decoração requintada e paredes envidraçadas, essa sala é equipada com um bar completo e uma mesa de sinuca.

Outra novidade é a presença de um vagão de trem restaurado, que agora abriga uma charmosa cafeteria e está aberto tanto para os hóspedes quanto para visitantes externos. Esse vagão se tornou um icônico cartão-postal da cidade e é uma parada obrigatória para os amantes de ambientes 'instagramáveis'. Ainda para este ano, está prevista a inauguração da Expresso Toriba 1943, uma suíte de luxo de mais de 60m², inspirada no lendário trem Expresso do Oriente, em um antigo carro ferroviário, que pertenceu à Companhia Paulista de Estrada de Ferro.

Dentro da sede do Toriba Hotel, os hóspedes podem apreciar os afrescos preservados, criados pelo renomado artista Fulvio Pennacchi (1905-1992), no restaurante principal. Um terraço espaçoso e um solarium oferecem uma vista privilegiada da região e do deslumbrante pôr do sol. Não muito longe dali, os hóspedes podem desfrutar de uma piscina com água aquecida e uma raia de 25 metros, uma jacuzzi, uma sauna, uma academia bem equipada.

Restaurante pop-up

Recentemente, o hotel ganhou um restaurante 'pop-up', o Torii Bah. O restaurante de culinária asiática terá como especialidade a culinária japonesa, menu degustação com sete a oito etapas, com supervisão geral da restauranteur Nancy Saeki, proprietária do Shintori (anteriormente conhecido como Suntory), um dos restaurantes japoneses mais antigos e tradicionais de SP — que fechou em 2016.

O Torii Bah será o oitavo restaurante do Grupo Toriba. "A culinária japonesa, por sua leveza, faz um contraponto à culinária suíça do nosso Toribinha Bar & Fondue, e às carnes do Bonanza Grill. A gastronomia faz parte do nosso DNA. Nosso objetivo é oferecer aos nossos hóspedes e visitantes mais uma ótima opção gastronômica”, destaca Aref Farkouh.