Após polêmica, Federação Internacional de Patinação Artística eleva idade mínima para competir

A Federação Internacional de Patinação (ISU, na sigla em inglês) decidiu nesta terça-feira aumentar a idade mínima para a participação de patinadores em competições. A decisão foi adotada por votação no congresso da ISU em Phuket, na Tailândia, e ocorre meses após o escândalo de doping nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim envolvendo a atleta russa Kamila Valieva, então com 15 anos.

Valieva, uma das favoritas ao título olímpico, não passou nos exames antidoping prévios aos Jogos, mas foi autorizada a competir. Após o escândalo, porém, a atleta falhou nos treinos e caiu várias vezes durante sua apresentação individual. Também houve críticas sobre a maneira como a jovem foi tratada pela comitiva, principalmente pela treinadora Eteri Tutberidze, que foi acusada de ser "muito rígida" e "fria" com Valieva.

Na época, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, disse que ficou "muito, muito perturbado" quando viu a maneira como a jovem foi tratada após sair aos prantos do ringue.

"Ela foi recebida por sua comitiva, mas com uma tremenda frieza. Foi arrepiante ver isso", disse Bach a jornalistas. "É assim que o Comitê Olímpico Russo trata um atleta com menos de 15 anos sob tanto estresse mental?"

O Kremlin disse que não concordava com as críticas do COI e defendeu a treinadora.

"(Bach) não gosta da dureza dos nossos treinadores, mas todos sabem que a dureza de um treinador no esporte de alto nível é fundamental para que os seus atletas alcancem vitórias", argumentou o porta-voz Dmitry Peskov

A mudança de idade será feira de forma gradual. Começa com 16 anos, na temporada de 2023-24 e passa para 17 em 2024-25. O presidente da ISU, Jan Dijkema, chamou chamou de "decisão histórica" ​​o resultado, depois que 100 países apoiaram a mudança e 16 foram contra.

"A vida de um atleta é curta e intensa, sua experiência nesta curta fase define o caminho para o resto de suas vidas, fisicamente, espiritualmente emocionalmente", disse o patinador canadense e membro da Comissão de Atletas da ISU Eric Radford.

