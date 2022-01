Após críticas de ator, Disney terá nova abordagem em "Branca de Neve"

A Walt Disney anunciou que irá "adotar uma abordagem diferente" para seu remake em live-action da animação clássica Branca de Neve e os Sete Anões, após críticas do ator Peter Dinklage.

Em uma entrevista ao podcast "WTF", do comediante Marc Maron, na segunda-feira, Dinklage, que tem uma forma de nanismo conhecida como acondroplasia, disse que a escolha de uma atriz latina para o papel principal do filme era um "progresso", mas classificou a história, inspirada em um conto de fadas do século 19 como "atrasada".

"Literalmente sem ofender ninguém, mas eu fiquei um pouco surpreso... eles estavam bem orgulhosos ao escolher uma atriz latina para o papel de Branca de Neve — mas ainda estão contando a história de Branca de Neve e dos Sete Anões", afirmou o ator de Game of Thrones e Cyrano.

"Dê um passo atrás e olhe para o que você está fazendo. Não faz sentido para mim. Você é progressista de uma maneira, mas ainda está fazendo uma história atrasada sobre sete anões que vivem juntos em uma caverna? O que você está fazendo, cara? Será que eu não fiz nada para gerar um avanço com meu trabalho? Talvez eu não seja barulhento o suficiente."

O remake do filme animado de 1937 da Disney, no qual sete anões mineiros recebem uma princesa que é exilada por sua madrasta malvada, vai estrelar a atriz de Amor, Sublime Amor Rachel Zegler como Branca de Neve e a atriz israelense Gal Gadot como a Rainha Malvada.

"Para evitar reforçar estereótipos do filme original animado, vamos adotar uma abordagem diferente com esses sete personagens, e estamos consultando membros da comunidade com nanismo", afirmou um porta-voz da Disney em nota à publicação The Hollywood Reporter na terça-feira.

"Estamos ansiosos para compartilhar mais sobre o filme enquanto ele se dirige à fase de produção após um longo período de desenvolvimento."