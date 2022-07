'Aplaudo os esforços da Anitta para cantar em espanhol', diz CEO do Grammy Latino

Ainda que seja o único país da América Latina a ter o português como língua oficial, o Brasil tem grande valor no Grammy Latino. Das 49 categorias na premiação, oito são dedicadas à música brasileira. O país também já teve três escolhidos como personalidade do ano (Roberto Carlos, Caetano Veloso e Gilberto Gil) e hoje registra uma presença crescente dos artistas mais jovens.

Sob o comando do mexicano Manuel Abud, CEO da Academia, desde o ano passado, o Grammy Latino vem buscando reduzir a distância entre o Brasil e os demais países latinos. Na noite de ontem (25), Abud anunciou que Rita Lee receberá o Prêmio de Excelência Musical deste ano. A cantora paulistana será homenageada durante uma cerimônia no dia 16 de novembro em Las Vegas.

Em passagem pelo Brasil, Abud conversou com Casual Exame sobre os projetos para o evento e a indústria fonográfica.

Quais são os propósitos da sua visita ao Brasil? Esta é a primeira vez que você vem ao país como CEO da Academia, certo?

É a primeira vez que faço uma viagem internacional oficial. Então eu comecei com o Brasil. Eu vejo a Academia Latina como uma ponte. Quero trazer artistas latinos para o Brasil, além de permitir que o público brasileiro tenha uma presença mais importante na comunidade. Então é realmente aproximar a academia do Brasil e o Brasil da academia.

Na indústria da música, o Brasil está isolado da América Latina pela língua portuguesa? Qual a relevância dos artistas brasileiros na América Latina?

Bom, sabe, o que acontece é a influência do Brasil. A música brasileira está presente em quase todos os gêneros da música latina. E, sabe, podemos começar a discutir se a música brasileira deve fazer parte da música latina ou não. Eu vejo isso como uma grande tenda, se houver espaço para todo mundo estar lá. Eu cresci ouvindo música brasileira o tempo todo. Meu pai é um grande amante da música brasileira, e eu sei o quanto os músicos brasileiros são importantes e influentes para a música latina. E acho que também funciona ao contrário. Então, acho que devemos sempre tentar unir em vez de dividir.

Agora vemos, por exemplo, a Anitta cantando em espanhol e em inglês e atingindo públicos de outros países, o que poderia não acontecer se ela apenas cantasse em português.

Sempre quero pensar que a música é a linguagem universal que une. E isso soa bonito. E eu acredito nisso. Mas, no final, se você quiser se conectar com um público, é sempre mais fácil falar o próprio idioma deles. Então, eu realmente respeito quando um artista tenta se conectar com o público falando sua língua. E é por isso que aplaudo os esforços da Anitta para cantar em espanhol, para se conectar com o público de língua espanhola ou latinos que estão tentando falar português para se conectarem com a comunidade brasileira. Acho que uma coisa é se expressar e outra coisa é se conectar com o público. E eles não estão juntos o tempo todo.

No ano passado, houve um aumento de 20% de inscrições na premiação, com quase 20 mil inscrições. O que ocasionou este crescimento e como funciona o trabalho de seleção?

Todos os membros e as gravadoras submetem seus produtos ao processo. E então temos cerca de 200 ou 300 membros que nos ajudam a classificar e garantir que todos estejam em suas categorias. Não há uma avaliação de qualidade. É só ter certeza de que tudo está na categoria correta e com isso temos a primeira lista e essa lista vai para todos os membros. Então, se você for um membro votante, no final desta semana, terminamos esse processo e na próxima semana você receberá sua lista.

Ainda não sabemos qual será o número final. Serão mais de 15.000 inscrições provavelmente. Portanto, não há pré-seleção. A primeira rodada de votação nos serve como o primeiro filtro porque nessa primeira rodada de votação, nós pegamos os indicados e é aí que você fica mais restrito. E então vamos para a segunda rodada, onde os membros recebem a lista de indicados.

Gostaria que comentasse sobre a cultura do TikTok na revelação de novos artistas e se há espaço para novos artistas na premiação.

Bem, veja, seja o TikTok ou o Facebook ou o rádio e televisão no passado, para mim, são apenas maneiras de aproximar o artista do público. E obviamente é consumido de diferentes maneiras, em diferentes idades e em diferentes culturas. Eu aplaudo os esforços do TikTok ou os esforços do Facebook ou, você sabe, o rádio ou a televisão. Nosso trabalho não é realmente dar tratamento preferencial a um ou outro. Nosso trabalho é focar nos criadores e buscar maneiras de dar a eles mais oportunidades. Se for TikTok, ótimo. E tentamos ficar longe da movimentação comercial. Então, novamente, eu aplaudo toda e qualquer forma potencial de dar mais possibilidades às autoridades.

No Brasil, e acredito que em muitos outros lugares, artistas estão aparecendo por causa do TikTok. Pois é uma plataforma para aqueles que não tem acesso às gravadoras. Você acredita que estes artistas tenham relevência?

Eles provavelmente estão se conectando. E eu aplaudo isso. E lembre-se que a Academia Latina reconhece a excelência, e é a excelência julgada por nossos membros ou nossos pares. Este é um reconhecimento ponto a ponto. E, você sabe, os TikTokers do mundo podem ajudar a aumentar a conscientização, mas no final, a excelência será julgada pelos membros pelo que eles acham que é excelência ou não. Então eu acho que quanto mais metas houver, melhor. Quer dizer, nós ganhamos. Eu adoraria ver música em todos os lugares. E então é o trabalho de nossos membros decidir quem eles querem pedir por sua excelência.

Eu ouvi muito que o talento é distribuído universalmente, mas as oportunidades não. E acho que nosso trabalho é procurar maneiras de criar novas oportunidades.

No ano passado, houve algumas críticas sobre a equidade de gênero nas categorias. O que poderá ser feito para ter mais representatividade na premiação?

Esse é um ótimo tópico. E é um assunto que eu levo muito, muito a sério porque acredito que temos que tratá-lo assim. Acho que há um problema na indústria e acho que na Academia, o que estamos tentando fazer é, em primeiro lugar, começar com a adesão. A adesão precisa ser representativa da comunidade que servimos. Então, implementamos o que chamamos de 4 'g' para garantir que tenhamos representação e sejam gênero musical, gênero, geografia e geração. Então é idade, música, orientação sexual e gênero musical. E tentamos garantir que nossos membros representem todos esses quatro elementos. Agora, como eles votam, eu não posso e não quero influenciar isso. Mas o que posso fazer é tentar garantir que todos estejam devidamente representados. E na Academia Latina, sempre buscamos uma representações femininas.

E qual é a proporção de homens e mulheres na Academia?

É difícil dizer. Quer dizer, em nossa associação não sei o número exato, mas posso dizer que é muito melhor do que a indústria. Tentamos trazer cada vez mais mulheres para o nosso ecossistema. Temos maneiras de reconhecer apenas as mulheres, como trazê-las para a gestão dos comitês, minha equipe de gestão e entre os membros. Mas eu concordo com você, há um problema.

