Antes de perder pênaltis contra Corinthians, Benedetto só errou uma vez pelo Boca Juniors

Benedetto foi o protagonista da classificação do Corinthians sobre o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores da América. No entanto, não foi por uma boa atuação — pelo contrário. Batedor de pênaltis da equipe argentina, o (que faria 1 a 0 para o time da casa, resultado que classificaria os xeneizes), ao acertar a bola na trave — a partida terminou 0 a 0, mesmo placar do jogo de ida.

Com o placar zerado, a disputa foi para os pênaltis, quando, novamente, Benedetto foi para a cobrança, a quinta do time da casa, que daria a classificação caso fosse convertida — os paulistas haviam desperdiçado duas cobranças, contra uma dos argentinos. No entanto, o atacante isolou a penalidade, botando o Corinthians novamente na disputa.

Após Roger Guedes converter sua cobrança, levando a decisão para as alternadas, Cássio defendeu o chute de Juan Ramírez, e Gil converteu o pênalti (fazendo 6 a 5 para o Corinthians) que deu a vaga nas quartas de final da competição ao time paulista.

Essa, no entanto, foi apenas a primeira vez em que Benedetto desperdiçou dois pênaltis em um mesmo jogo. Antes disso, ele havia perdido apenas uma cobrança pela equipe argentina em 14 tentativas.

O até então único erro também aconteceu pela Libertadores, na fase de grupos da edição de 2019, contra o Jorge Wilstermann. Na ocasião, o atacante parou no goleiro adversário — mesmo assim, ele ainda marcou um gol na goleada do time por 4 a 0.

Imprensa argentina repercute

O perfil oficial do Corinthians no Twitter aproveitou os erros do atacante e publicou uma montagem na qual mostrava uma carteira de membro de uma torcida organizada do clube paulista, uma das diversas brincadeiras feitas após os dois pênaltis perdidos pelo atacante.

No programa após o jogo decisivo, pelo canal TyC Sports, uma das pautas foi justamente a postagem, que foi tratada como “o polêmico tweet do Corinthians contra Benedetto”.

Com a classificação, o Corinthians, agora, aguarda quem se classifica do confronto entre Flamengo e Tolima, que terá o jogo de volta nesta quarta-feira, no Maracanã. O rubro-negro tem vantagem após vencer na ida por 1 a 0.

