Ano novo com uma proposta nova à rotina: conheça o Rituaali Clínica Spa

Em uma área de 155.000 metros quadrados, cravado no Parque Nacional de Itatiaia, no município carioca de Penedo, fica o Rituaali Clínica Spa. O nome do spa faz referência à maior colônia finlandesa no Brasil, que fica na região. “Rituaali”, na tradução do finlândes, significa “ritual”, e é isso o que o espaço destina aos seus hóspedes: uma proposta nova à rotina, com uma transformação no estilo de vida.

“Nossa missão é ajudar as pessoas em uma mudança de vida. Acreditamos na saúde holística, que integra corpo, mente e espírito”, destaca Lorena Trindade, sócia-diretora do centro fundado em 2016 e eleito o melhor spa médico do Brasil em 2024 pelo World Luxury Spa Awards.

Diferentemente de outros spas, com alimentação restrita ou programas de atividades físicas intensas, o Rituaali oferece um programa com base na medicina do estilo de vida, que possui seis pilares para incorporar hábitos saudáveis. São eles alimentação, atividade física, saúde do sono, controle de tóxicos, saúde mental e relacionamentos. A rotina inclui consultas médicas, avaliações nutricionais, psicoterapia, atividades físicas e momentos de espiritualidade, sempre personalizados. “Cada hóspede recebe um plano desenhado para suas necessidades específicas, indo além da busca inicial por descanso ou perda de peso”, explica Aline Trindade, também diretora.

O Rituaali propõe um olhar para dentro. “Nosso programa completo, de sete dias, permite um detox físico e emocional. Temos atividades coletivas, como hidroginástica e dança, e atendimentos individuais, que incluem consultas e tratamentos específicos”, diz Aline. O spa também prioriza a alimentação saudável, com refeições à base de vegetais, frutas, cereais integrais e castanhas, sem proteína animal e com pouco uso de carboidratos refinados. Estimulantes como café e bebidas alcoólicas estão fora do cardápio.

Reprogramação da saúde: seis pilares para incorporar hábitos saudáveis (Alexandre Franca/Divulgação)

O menu também muda de acordo com cada protocolo. O programa anti-insônia, por exemplo, possui workshop com orientações para higiene do sono, chás, consulta com médico neurologista especialista em sono, além de massagens e banhos. Há também uma busca crescente por protocolos antitabagistas e de emagrecimento. No entanto, Aline pontua que muitas dessas necessidades estão ligadas a questões emocionais.

“Todo mundo sabe que é preciso se alimentar e dormir bem, por exemplo, mas com a rotina corrida muitas vezes a saúde fica de lado. O Rituaali chega como uma grande intervenção na qual as pessoas têm a tomada de consciência. Recebemos muitas líderes que enfrentam o desgaste da modernidade. Oferecemos um espaço de acolhimento onde elas podem se reconectar com o corpo e a mente”, diz Aline.

Os estímulos continuam após a estadia. “Preparamos os hóspedes com workshops e palestras para que levem o ‘seu Rituaali’ para casa. Estamos estruturando um programa de acompanhamento pós-estadia para garantir que eles mantenham as mudanças”, diz Lorena. As estadias começam a partir de quatro noites, mas há hóspedes que passam mais de um mês por lá. A maioria dos hóspedes acaba voltando ao spa, consolidando novos hábitos a cada visita.

Com apenas 27 acomodações, os planos de expansão do spa estão voltados para o digital. “Nosso foco é levar essa experiência transformadora para mais pessoas por meio de infoprodutos. Queremos que todos descubram como hábitos simples podem mudar vidas”, diz Lorena.