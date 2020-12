Amigo secreto online e outras tendências deste fim de ano

Se tem algo que o brasileiro gosta, é comemoração. Do carnaval ao réveillon passando pela páscoa e festa junina, cada data possui uma celebração típica. Em dezembro, amigos, familiares e colegas de trabalho costumam comemorar com o amigo secreto (também chamado de oculto, diferente ou invisível). Ainda que muitas celebrações tenham sido canceladas, esta última conseguiu se manter de modo digital.

Este ano, a pesquisa por “amigo secreto diferente”, no Google, cresceu 110%, como mostram os dados levantados pela consultoria de dados Decode. Ainda em dezembro, a pesquisa por “aplicativo amigo secreto” cresceu 300%. Revelando que ainda que em 2020, muitas comemorações tenham sido canceladas, a solução foi transformar o amigo secreto para online.

Ao sortear seu amigo via site ou aplicativo, basta comprar online e mandar entregar na casa do sorteado. Os itens mais procurados neste ano foram, em primeiro lugar, os calçados, com destaque para Havaianas com mais de 825 cliques. Seguido de brinquedos, com as bonecas Barbie, eletrônicos, com o novo Playstation 4, e a categoria esportes, com bicicletas.

Após a entrega do pedido, resta o momento da revelação, que pede uma confraternização via vídeo, pelo menos por este ano.

O Natal de 2020 não poderia deixar de ser online.

Natal do bem

O recorde de buscas em relação ao tema natalino foi “Papai Noel dos Correios”, com um aumento impressionante de 525% em relação a 2019. Este ano é possível adotar uma cartinha online, basta selecionar sua cidade e correio mais próximo, aqui.