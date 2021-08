Alonso insinua "grande notícia" em mensagem cifrada no Twitter

Bicampeão mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso insinuou o anúncio de uma "grande notícia" iminente em uma mensagem cifrada publicada no Twitter nesta quarta-feira para os 2,8 milhões de seguidores do piloto da equipe Alpine. "BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q'z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!!", escreveu o espanhol antes do Grande Prêmio de Spa-Francorchamps da Bélgica no final de semana.

BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q’z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!! — Fernando Alonso (@alo_oficial) August 25, 2021

A cacofonia aparente logo foi decifrada por detetives virtuais usando o código Vigenere, um método de texto alfabético de criptografia, tendo "Alpine" como palavra-chave.

O tuíte decodificado disse: "GRANDE notícia chegando em breve. E para atiçar todos vocês, estou tuitando isto em código!"

Seu colega de equipe francês, Esteban Ocon, vencedor inesperado do GP da Hungria na última corrida antes da pausa de agosto, entrou na brincadeira.

"I mtb lsu pkmecoyt evpl hdzx sue lpnx yzj'zr enydcagiyv agvatvpg ewln", respondeu ele, o que se traduz como "Aposto que todos vão descobrir o que você está anunciando na hora".

Alonso replicou com o comentário: : "Lpi'a fie, wtb'f wep. Iprc'vp vwg 24 lofga gs wzgs vx ofi! (Veremos, veremos. Eles têm 24 horas para descobrir!)

😁😁 Lpi’a fie, wtb’f wep. Iprc’vp vwg 24 lofga gs wzgs vx ofi! — Fernando Alonso (@alo_oficial) August 25, 2021

Alonso, de 40 anos, deve continuar na Alpine na próxima temporada, tendo voltado em 2021 depois de quatro anos fora da F1.

O dono da equipe, Laurent Rossi, revelou no mês passado que o contrato atual do piloto é "um mais um" – 2021 e a opção de a equipe renovar em 2022 – e não deixou muita dúvida de que ele permanecerá.