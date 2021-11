Alec Baldwin publica comentários da equipe de "Rust" sobre set "caótico"

O ator Alec Baldwin compartilhou na terça-feira uma mensagem em uma rede social contestando relatos de caos e de atitudes relaxadas com a segurança no set de filmagem do faroeste Rust antes de ele balear uma diretora de fotografia fatalmente por acidente.

Escrevendo "Leiam isto", Baldwin republicou comentários de Terese Magpale Davis, que trabalhou no departamento de figurino do filme.

"Estou cansada desta narrativa", escreveu Davis. "A história de estarmos esgotados e cercados por condições inseguras e caóticas é conversa fiada", afirmou ela.

Em 21 de outubro, a diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, foi morta por uma bala disparada por uma arma que Baldwin usava para ensaiar uma cena de Rust, gravado no Estado norte-americano do Novo México.

O astro de 30 Rock havia sido informado de que a arma era segura para uso, de acordo com documentos jurídicos do Departamento do Xerife de Santa Fé, que está investigando o incidente.

Operadores de câmera haviam abandonado o set de Rust antes do incidente para protestar contra as condições de trabalho, dizem autoridades. O xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, disse na semana passada que acredita ter havido complacência da produção no que diz respeito à segurança.

Advogados da armeira encarregada das armas usadas na filmagem disseram que a produção era insegura devido a vários fatores, inclusive a ausência de reuniões de segurança.

Mas Davis disse que a equipe fez várias reuniões de segurança, "às vezes várias por dia". A equipe de produção tinha "alguns dos produtores mais acessíveis e calorosos com que já trabalhei", acrescentou ela na publicação.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.