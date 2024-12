Air France aposta na nova Business Class e estreia voos entre Salvador e Paris

A Air France deu mais um passo em sua estratégia de oferecer experiências premium a seus clientes com o lançamento da nova Business Class, que agora está disponível nos voos entre São Paulo (GRU) e Paris (CDG). Além disso, a companhia anunciou uma novidade especial para o mercado brasileiro: voos diretos entre Salvador e Paris, conectando o Nordeste do Brasil à capital francesa a partir de dezembro.

Nova Business Class: luxo e conforto em cada detalhe

A nova cabine Business Class da Air France é projetada para garantir privacidade, conforto e conectividade aos passageiros. Inspirada nos princípios dos “3Fs” — Full Flat, Full Access e Full Privacy — a classe oferece assentos que se transformam em camas totalmente planas, com quase dois metros de comprimento. Cada passageiro tem acesso direto ao corredor e pode criar um espaço totalmente privado graças a portas deslizantes.

Entre as inovações tecnológicas, destacam-se as telas antirreflexo 4K de 17,3 polegadas. Com essas melhorias, a Air France busca elevar a satisfação de seus clientes, medida pelo índice Net Promoter Score (NPS), que já apresenta resultados positivos desde a introdução do produto no Rio de Janeiro no início de 2023.

Além disso, a Air France anunciou que, a partir de 2025, oferecerá Wi-Fi em parceria com a Starlink, garantindo conectividade similar à de terra, gratuita para todos os passageiros.

Com design inovador, a Business Class da Air France combina privacidade, conforto e entretenimento de última geração. (Foto: Air France) (Air France/Divulgação)

Novos voos entre Salvador e Paris

A cidade de Salvador, um dos principais destinos turísticos e econômicos do Brasil, passa a integrar a malha da Air France com três voos semanais diretos operados pelo moderno Airbus A350. A rota, que oferece quase 2.000 assentos por semana, já registra um fator de ocupação de 88%, demonstrando o grande interesse do público pela conexão.

No solo, serviços como o Air France Conciergerie proporcionam comodidade extra, com opções de traslado, entrega de bagagens e corredores prioritários para embarque. No aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, os passageiros da classe premium podem desfrutar de suítes privativas e lounges exclusivos, complementados por menus assinados pelo renomado chef Alain Ducasse.

Balanço positivo e perspectivas para 2025

O ano de 2024 foi marcado por crescimento e resultados positivos para a Air France. A América do Sul, segundo maior mercado de longa distância do grupo, foi responsável por um aumento de 3% na capacidade de assentos em relação ao ano anterior, totalizando 1,3 milhão de lugares. A taxa média de ocupação nas rotas da região se manteve acima de 90%, reforçando o potencial do mercado.

A rede brasileira da Air France-KLM foi ampliada para 47 voos semanais em dezembro, superando os níveis pré-pandemia. Salvador se junta às outras cidades atendidas no Brasil, que incluem São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém.

Para 2025, a Air France aposta em tecnologia, sustentabilidade e inovação como pilares de sua estratégia. Além do compromisso com a redução de emissões de CO2 por meio de aeronaves mais eficientes e o uso de combustíveis sustentáveis (SAF), a companhia continuará a investir na renovação da frota, com 64% das aeronaves de nova geração até 2028.