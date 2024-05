Air France vai ter voo direto entre Salvador e Paris; veja preço e a partir de quando

A Air France anunciou, nesta quinta-feira, 16, que vai começar operar uma nova rota no Brasil ligando Paris a Salvador. Os voos serão operados três vezes por semana a partir de 28 de outubro, e levarão os passageiros não só à capital francesa, mas a outras cidades na Europa, Ásia e África por meio de conexões. A capital baiana será o quinto destino da Air France no Brasil, que hoje opera em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém.

A rota vai ser operada com um Airbus A350, com capacidade para 324 passageiros em três classes de serviço: Business (34 assentos), Premium Economy (24) e Economy (266). Os voos em Salvador estarão disponíveis às segundas, quintas-feiras e aos sábados, e terão duração de cerca de dez horas.

Além do início das operações em Salvador, a Air France anunciou no início de abril que terá duas novas ligações semanais entre Fortaleza e Paris, passando dos atuais três voos para cinco, entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025.

"A operação em Salvador reflete o compromisso e a confiança da companhia com o mercado brasileiro, e permitirá que ainda mais pessoas visitem a Bahia e o Nordeste, bem como conectará a comunidade baiana ao mundo inteiro. O país foi um dos que mais recebeu investimentos da Air France nos últimos meses, o que ajuda a fomentar empregos, negócios, lazer e turismo no Brasil”, destaca Manuel Flahault, diretor geral do grupo Air France-KLM na América do Sul.

Frequência e preço

Os assentos já estão sendo vendidos pelo site da companhia francesa. Em uma busca feita no dia da publicação desta reportagem, em 16 de maio, a passagem para o primeiro dia de operação apenas o trecho de ida (Salvador-Paris) custa R$ 2.665 na classe econômica, R$ 3.660 na econômica premium, e R$ 7.750 na business.

Rota Saída (hora local) Chegada (hora local) Frequência Paris-Salvador (AF476) 10h25 16h40 Segunda, quinta, sábado Salvador-Paris (AF493) 18h50 8h20+1 Segunda, quinta, sábado

30 voos semanais

Com a adição dos três voos semanais em Salvador e dos novos voos em Fortaleza, a Air France superará o número de frequências de janeiro de 2020 no país – serão 30 operações semanais conectando o Brasil e a França a partir de outubro, contra 27 logo antes da pandemia.

Atualmente, a empresa opera dois voos diários em São Paulo, um voo diário no Rio de Janeiro, três frequências semanais em Fortaleza e uma semanal em Belém. Já o Grupo Air France-KLM igualará os mesmos 44 voos semanais de antes da pandemia com a adição dos voos em Salvador e Fortaleza.