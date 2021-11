Ainda sem grana para ter o seu barco próprio? É melhor refazer as contas

Ter o seu próprio barco para curtir o final de semana com os amigos e a família pode ser um pouco caro. Falando só da embarcação em si, os preços de uma 'zero' vão dos 70 mil aos milhões de reais. Inclua na conta um custo fixo mensal de 10% a 20% desse valor, que são os gastos marina, manutenção, combustível e seguro... Barato não é. Mas pode ficar.

Assim como aconteceu com os jatinhos, que agora podem ter vários donos, a economia compartilhada está chegando também ao setor náutico, diluindo custos e aumentando o público desse universo. Com o modelo de propriedade compartilhada, um mesmo barco ou iate pode ter mais de um dono, que dividem o usufruto e também os custos e responsabilidades. Por um determinado ágio na operação, uma empresa "operadora" faz o meio de campo entre os envolvidos, garantir o cumprimento do contrato pelas partes e lida com toda a burocracia.

“Nesse modelo de negócio, o comprador tem a oportunidade de adquirir ¼ da embarcação dos seus sonhos, investindo apenas 25% do valor total”, explica Andresa Negherbon, sócia e CEO da Prime Share, uma das primeiras do Brasil a realizar vendas e administrar embarcações nesse perfil. Em 2020, mesmo com a pandemia, a empresa registrou um incremento de 35% nas vendas em relação ao ano anterior - sendo 95% do público famílias e pessoas acima dos 30 anos.

Ao lado das concorrentes BoatLux e Iate Marines, a Prime Share estará no SP Boat Show, que reúne as principais novidades do setor náutico no São Paulo Expo, de 4 a 9 de novembro. Este ano é a primeira vez que o evento, o maior do Brasil nesse segmento, conta com empresas oferecendo esse nova forma de ter o seu barco próprio.

Com todos os tramites realizados de forma digital pelas administradoras, a grande maioria dos cotistas não se conhecem e preferem se manter anônimos. Assim, tudo o que se refere à propriedade, desde dias e horários de utilização até custos com serviços e manutenções são repartidos entre os donos, por meio de comunicados e até votações, dependendo do modelo de administração.

“A economia compartilhada começa a fazer cada vez mais parte do nosso presente e será o futuro. Desde que iniciamos esse modelo no Brasil, notamos que, ao dividir a propriedade, os clientes começaram até a utilizar e se interessar ainda mais por suas embarcações”, diz Negherbon. A aquisição fracionada tem possibilitado histórias de pessoas que iniciaram no universo náutico com barcos de 21 pés e hoje possuem lanchas de 40 pés - uma média de 6 embarcações entre um modelo e outro, uma prática parecida e geralmente realizada por quem troca de carro de tempos em tempos, por exemplo.

Serviço - São Paulo Boat Show 2021

São Paulo Expo | Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 - São Paulo - SP

de 04 a 09 de novembro (confira horários no site)

Ingressos: R$ 80 público geral | R$ 40 acima de 65 anos | R$ 10 PCD

http://www.saopauloboatshow.com.br