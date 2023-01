A Yuool, marca de tênis dos faria limers, lança modelo com artista Kobra

A Yuool, a marca de tênis feito em lã merino que caiu nas graças dos frequentadores da Faria Lima, está de cara nova. Ou de sola nova. Uma colaboração com o artista urbano Eduardo Kobra acaba de ser lançada. Trata-se de uma edição limitada de 4.000 pares com um desenho exclusivo na parte de baixo do calçado.

Segundo a empresa, trata-se da união de uma marca comprometida com a sustentabilidade, o respeito ao planeta e a responsabilidade social com um dos principais muralistas do mundo e seu instituto criado para ser, através da arte e da cultura em geral, instrumento de transformação social de crianças, adolescentes, jovens e mesmo adultos.

São 4.000 calçados numerados, produzidos com fibras de garrafas PET reciclada e algodão orgânico, com uma arte personalizada aplicada na sola do produto. Parte do resultado da parceria será revertida ao Instituto Kobra, entidade que nasceu em 2021.

“O projeto comunica o espírito da marca, associado aos valores do seu tempo”, diz o sócio Eduardo Rocha Abichequer. “Queremos transformar o mundo em um lugar melhor para as pessoas e para o meio ambiente. Assim é a Yuool e ninguém melhor que o Kobra para ajudar nisso através dessa união.”

Sucesso no condado paulistano

O Instituto Kobra, fundado e presidido pelo artista, promove ações e leva manifestações artísticas das artes plásticas e do grafite, e também da música, do teatro e da literatura, a quem não tem acesso aos centros culturais.

A Yuool foi fundada em 2017, inspirada na americana Allbirds. Os confortáveis e felpudos tênis logo caíram nas graças dos faria limers, a turma que trabalha nas corretoras e fintechs dos Jardins e do Itaim, na capital paulista. O sucesso da grife no condado foi instantâneo. A marca produz produzir versões customi­zadas para empresas, como a Loft.

Tênis Yuool: no encalço dos faria limers

O novo (e milionário) passo dos tênis Yuool

Desde o começo a Yuool trabalha o conceito de sustentabilidade de ponta a ponta. Seus fornecedores são certificados. Tantos as fibras que compõem seus produtos, passando pelos moldes feitos de bagaço de cana-de-açúcar, até a embalagem foram pensados em sintonia com as demandas sustentáveis mais urgentes.

A marca é uma DNVB (Digitally Native Vertical Brand), modelo de negócio nascido no digital com venda direta para o cliente final, sem intermediários. Isso possibilita, segundo a marca, vender um produto fabricado com os melhores materiais do mundo a um preço justo. A colaboração com Kobra traz agora ao consumidor a união de estética e propósito.

