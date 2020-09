A solução para um A380 parado da Singapore Airlines? Virar restaurante

A Singapore Airlines transformou um de seus superjumbos Airbus A380 em um restaurante temporário e reforça a lista de companhias aéreas que buscam novas maneiras de levantar recursos em meio à paralisação das viagens devido ao coronavírus.

Os comensais podem escolher sua classe na cabine, onde serão servidas refeições com duas bebidas alcoólicas e outras bebidas à vontade, informou a empresa em comunicado. O avião, estacionado no aeroporto de Changi, estará aberto nos dias 24 e 25 de outubro. Um tour pela aeronave estará disponível antes do almoço, e os clientes poderão assistir aos canais de entretenimento durante a refeição.

A companhia aérea, que teve prejuízo líquido recorde de 1,12 bilhão de dólares cingapurianos (US$ 817 milhões) no trimestre até junho, vai demitir cerca de 20% da força de trabalho. A empresa também oferece uma variedade de refeições da primeira classe e classe executiva e um serviço em que um chef particular aquece os pratos e serve os clientes em casa. As visitas às instalações de treinamento da companhia aérea estarão disponíveis no final de novembro.

A Singapore Airlines disse que não planeja ir em frente com a ideia de um voo de curta duração devido a comentários recebidos, que incluíram preocupações ambientais. Algumas outras aéreas da região, como a ANA Holdings e a Starlux Airlines, de Taiwan, lançaram os chamados voos para lugar nenhum, para atender clientes que ainda desejam voar.