Carreira
Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

O jeito como seus pais reagiam às suas notas ainda aparece no trabalho, diz coach

Para coach que acompanhou mais de 200 famílias, a reação dos pais ao erro pesa mais do que notas e medalhas

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 15h37.

Priorizar nos meus resultados Google

Boas notas, vitórias no esporte e quarto arrumado costumam ser a régua de quem quer criar filhos bem-sucedidos.

Para a coach de parentalidade Reem Raouda, que diz ter trabalhado com mais de 200 famílias, as lições que mais pesam para uma vida adulta plena têm pouco a ver com conquistas. Em artigo publicado na CNBC Make It, ela lista seis mensagens que os pais de crianças confiantes e resilientes transmitem desde cedo.

Segundo Raouda, essas mensagens não chegam em conversas solenes. As crianças as absorvem em momentos comuns do dia: na reação dos pais quando elas têm dificuldade, falham, discordam, decepcionam ou simplesmente se tornam alguém diferente do que os adultos imaginavam.

Aprenda a lidar com frustração, erro e pressão. Comece agora o curso gratuito

O rosto dos pais na hora da nota

A primeira lição é que o fracasso não muda quem a criança é para os pais. Raouda lembra que os filhos observam o rosto dos adultos quando sai a nota e percebem se eles parecem mais orgulhosos depois de uma vitória e mais distantes depois de uma derrota.

A troca que ela sugere é simples. Em vez de perguntar “Por que você não estudou mais?”, os pais podem dizer: “Eu sei que você queria um resultado diferente. Como você se sente em relação a isso?”.

Quando a criança sabe que um resultado ruim não muda o olhar dos pais, ela não precisa ter tanto medo de errar. O fracasso deixa de ser algo a esconder e vira algo com que aprender.

A decepção dos outros não é veredito

Se ser “bom” significa agradar aos outros, qualquer decepção alheia pode soar como prova de que a criança fez algo errado. O risco, segundo a coach, é que ela aprenda a ler o ambiente antes de aprender a ler a si mesma.

Uma frase ajuda a desfazer essa associação: “Alguém pode ficar decepcionado com a sua escolha, e ela ainda pode ser a escolha certa para você”. Confiar em si mesmo diante da discordância, escreve Raouda, faz diferença mais tarde com amigos, parceiros e chefes.

Até rótulos positivos pesam. Frases como “você é tão inteligente”, “você é o atleta da família” ou “você é o responsável” podem ser ouvidas como uma exigência silenciosa: é isso que preciso continuar sendo.

A partir daí, uma nota mediana deixa de ser só uma nota. Ser cortado do time deixa de ser só uma decepção e passa a parecer a perda de um pedaço da própria identidade.

A saída é olhar para o esforço por trás da conquista. “Você continuou tentando mesmo quando ficou difícil”, sugere Raouda. Separar o que a criança conquista de quem ela é abre espaço para que se torne mais do que aquilo em que é boa hoje.

Discordar sem perder o vínculo

A quarta lição é que dá para discordar de alguém, ou ficar com raiva, e continuar sendo amado. Isso não significa deixar a criança decidir tudo. Os pais podem manter um limite e seguir conectados ao mesmo tempo: “Você tem o direito de ficar bravo com a minha decisão. A resposta continua sendo não, e nós continuamos bem”.

Para a coach, a criança não deveria ter de escolher entre ter voz e se sentir próxima dos pais. Quem aprende em casa que precisa abrir mão da própria voz para manter o vínculo tende a ter mais dificuldade de dizer não em qualquer outro lugar.

Nem todo desconforto precisa de conserto

O instinto dos pais costuma ser resolver, tranquilizar, distrair ou garantir que tudo vai ficar bem. Às vezes, a criança precisa de algo mais simples. “Isso é difícil. Estou aqui”, propõe Raouda.

A ideia é ensinar que sentir-se mal não significa que algo deu errado. A criança pode passar vergonha e superar, ficar nervosa e ainda assim entrar na sala. Ficar ao lado dela durante o desconforto, em vez de resgatá-la, é o que permite que descubra que dá conta.

O único lugar onde ninguém precisa impressionar

A última lição responde a um mundo que mede tudo: notas, times, rankings e curtidas, e depois processos seletivos, ofertas de emprego e avaliações de desempenho. Lá fora, a pergunta será sempre o que a pessoa é capaz de fazer. Em casa, segundo a coach, a resposta precisa ser um sim enfático a outra pergunta: eu ainda importo quando não há nada para comemorar?

Às vezes, ajuda dizer isso com todas as letras: “Adoro ver você ter sucesso. Mas você nunca precisa me impressionar para ser bem-vindo aqui”. As conquistas devem somar à vida da criança, escreve Raouda, e nunca ser o único motivo para ela se sentir valiosa.

Lições que voltam a ser testadas no trabalho

A lista foi escrita para pais, mas descreve habilidades que a vida adulta cobra de novo, com outros nomes: receber uma avaliação ruim sem desmoronar, discordar de um gestor sem romper a relação, atravessar a ansiedade antes de uma apresentação. Autoconhecimento, autogestão e empatia são a base da inteligência emocional, e podem ser desenvolvidos em qualquer fase da vida.

O curso Inteligência Emocional, do Na Prática, é 100% online e gratuito, com 6 horas de videoaulas, materiais complementares e atividades práticas. As aulas tratam de autogestão, automotivação diante de adversidades, empatia, como agir sob pressão e como gerenciar conflitos e inspirar equipes. Quem conclui recebe certificado digital.

Antes de aprender a vencer, uma criança precisa saber que continua importando quando perde.

Inscreva-se gratuitamente e comece agora

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingCursos Online - Na PráticaNa PráticaNa Prática Inteligência Emocional

Mais de Carreira

De analista júnior a gerente da AmPm sem sair da Ipiranga: o que ‘criar raiz’ ensina sobre carreira

13º salário será antecipado em 2026: veja o que muda para quem pediu demissão ou trocou de emprego

CVM recua no ESG enquanto 35 mercados avançam — o que isso significa para as empresas brasileiras

US$ 5 trilhões em jogo: Walmart abre a loja para robôs, e a Amazon foi à Justiça para barrá-los

Mais na Exame

ESG

Hitachi Energy investe R$ 385 mi em nova fábrica e quer reduzir dependência de importações

Mercado Imobiliário

Portaria 24h vira o maior desafio dos condomínios com o fim da escala 6x1

Ciência

Robô encontra 'Patrick Estrela' da vida real nas profundezas do oceano Atlântico

Future of Money

Fortuna 'perdida' em bitcoin de traficante irlandês se movimenta após 10 anos