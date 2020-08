A pessoa mais famosa do mundo é uma adolescente de 16 anos

Se as redes sociais são hoje o principal termômetro da notoriedade, é fácil identificar a pessoa mais famosa do mundo. Trata-se de Charli D’Amelio, uma adolescente americana de 16 anos de idade. No Instagram, ela conta com 27,6 milhões de seguidores. Muito, mas é menos de um quinto da cantora Beyoncé, para ficar em um exemplo. No TikTok, no entanto, ela está no tipo do pódio, com 83,5 milhões de seguidores.

“Sinto que há tantas coisas que posso fazer agora”, disse D’Amelio em entrevista à revista Allure, que a classificou dessa forma – a pessoa mais famosa do mundo. Deixando por um momento seu principal instrumento de trabalho de lado, o smartphone, ela descreve sua vida como cheia de “coisas de adolescente”. Diz ela: “Ainda faço escola online. Vou tomar um café. Vou nadar.”

A meteórica ascensão de D’Amelio só pode ser entendida por meio da repentina relevância do TikTok, o aplicativo de vídeo chinês de propriedade da ByteDance, anteriormente conhecido como Musical.ly – e que se encontra em meio a uma batalha comercial e política dentro dos Estados Unidos, onde a adolescente nasceu, mais precisamente em Connecticut. O aplicativo terá de ser comprado por uma empresa americana ou será banido do território americano.

D’Amelio postou seu primeiro vídeo no TikTok em março do ano passado. Nos posts, ela dança, dubla e canta trechos de músicas e mostra seu dia a dia, no começo em uma típica casa do subúrbio de Connecticut, e mais recentemente em uma mansão no sul da Califórnia.

Seguindo uma tendência no mercado da beleza, principalmente entre os jovens da geração Z, ela diz que os únicos produtos que usa é hidratante, além de um mínimo de maquiagem. Como tantas celebridades e influenciadoras, ela assina uma linha de itens, no caso esmaltes com a marca Orosa.

Charli e sua irmã, Dixie D’Amelio, outra estrela do TikTok, também têm uma colaboração com uma submarca da marca Morphe, chamada Morphe 2. As parcerias asseguraram a ela um faturamento de cerca de 4 milhões de dólares, entre junho de 2019 e junho de 2020, segundo estimativa da Forbes.

Os influenciadores do TikTok recebem ao promover aplicativos, músicas e produtos em vídeos. Apesar do valor e do recorde em seguidores, Charli D’Amelio não é quem mais fatura na rede social, e sim Addison Rae Easterling, uma dançarica americana de 19 anos, com 58 milhões de seguidores.

Tanto Easterling quanto D’Amelio começaram a postar no TikTok em 2019 e alcançaram fama muito rapidamente. Depois de três meses, Easterling atingiu mais de um milhão de seguidores. Em março deste ano, D’Amelio se tornou o criador mais seguido no aplicativo, ultrapassando Loren Gray e Easterling.

Easterling também assina uma linha de cosméticos com a Madeby Collective. A irmã de Charli, Dixie D’Amelio, é a terceira colocada no ranking de faturamento da Forbes, com 2,9 milhões de dólares, seguida de Gray, com 2,6 milhões de dólares. Você pode ainda não ter ouvido falar delas. Mas não deve demorar.