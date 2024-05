Dia das Mães: 17 presentes de última hora para a data

1/17 Montblanc Bohème Day & Night. ()

2/17 A grande aposta para celebrar a data são os modelos Carrera Date da TAG Heuer. ()

3/17 Sunglass Hut: além das opções de óculos, marca está com duas ações promocionais para o período: com parceria exclusiva com a Scarf Me. Em lojas selecionadas, os consumidores ganharão um kit com lenço e chaveiro nas compras a cima de R$1400. Até 12 de maio os clientes ganham 40% off na compra do segundo par de óculos em lojas selecionadas. ()

4/17 Montblanc: Mini Bag Soft Coral, R$ 8.400. ()

5/17 Jaqueta Jeans Levi's Wellthread Dwn To Earth Trucker Off White R$ 999,90. Disponível em levi.com.br. ()

6/17 Lacoste: tênis feminino L003 Neo, R$ 1.289. ()

7/17 Experiência no Hotel Fasano Trancoso - Localizado na paradisíaca na Praia de Itapororoca, o Hotel Fasano Trancoso foi concebido respeitando a essência da comunidade onde está inserido. O projeto de Isay Weinfeld, arquiteto reconhecido por seu traço contemporâneo, estabeleceu um diálogo harmônico com a natureza, da localização e design de cada suíte aos materiais utilizados na construção. Diárias a partir de R$ 3.690,00, em Bungalow Deluxe (dividido em dois pavimentos, sendo que no segundo deles há um terraço privativo e espreguiçadeiras). Fasano Trancoso: Estrada de Itaquena, 3.925 - Praia de Itapororoca - Trancoso, Bahia. Tel: +55 73 3018-2929. Email: reservas.trancoso@fasano.com.br ()

8/17 A Theodora Home criou uma coleção especial para o Dia das Mães, com sousplats, jogos americanos e boleiras feitos à mão por uma comunidade de artesãs do nordeste brasileiro. Aparelho de jantar Protea: R$ 2.198. Disponível em theodorahome.com.br ()

9/17 Jader Almeida: Miniatura Mesa de Apoio Jardim R$ 866,67. Disponível em jaderalmeida.shop ()

10/17 Para as mães que precisam de upgrade no smartphone, a recente novidade da Xiaomi é o Redmi 13C 5G tem 256GB e um processador MediaTek Dimensity 6100+ de 6nm. Disponível por R$ 1.999,99. ()

11/17 Mica Chocolates: Outra sugestão é o Baked With Love (R$ 348), uma opção em que cada gavetinha guarda dois bombons com sabores inspirados em tortas clássicas. Os sabores selecionados são blueberry, morango, cherry, tarte tatin, cookies and cream, yuzu meringue, abóbora e noz pecan. Delivery: https://delivery.micachocolates.com.br/menu Site: http://www.micachocolates.com.br ()

12/17 Localizado no Itaim Bibi, o Locale Caffè, misto de bar e café típico italiano, criou uma cesta de café da manhã para presentear no Dia das Mães. Entre os itens, muitos produtos artesanais, além de 1 vela pote da Lenvie e os clássicos cannolis da casa (tradicional, pistache, brigadeiro, doce de leite e Nutella). R$ 369, Rua Manuel Guedes, 349 – Itaim Bibi. Pedidos WhatsApp: (11)94140-4371. ()

13/17 Para aqueles que desejam surpreender, a Zulcare destaca a Cesta de Dia das Mães (R$490). Em um cesto sustentável feito com papel lavável e reutilizável, acompanhado de um arranjo de flores, 12 bombons de pão de mel decorados com a estampa criada especialmente para a data, um Brioche e uma Trança de Pistache, Frutas Vermelhas e Chocolate Branco e 4 Macarons Sortidos. R. Dr. Renato Paes de Barros, 696 - Vila Nova Conceição. (11) 97892-8109 ()

14/17 Para deixar o Dia das Mães ainda mais marcante, a Le Blé Casa de Pães oferece uma cesta especial. No valor de R$318, o presente é composto por uma cuidadosa seleção de Viennoiseries, Pães e produtos diversos que tornam a ocasião inesquecível. As encomendas podem ser feitas até o dia 9 de maio, para entrega no dia 12, nas unidades da Le Blé Higienópolis e Jardins, ou pelo telefone e WhatsApp (11)3663-4626. Para a data, a Le Blé também disponibiliza com fretes, em um raio de até 7 km de suas unidades, com horários de entrega no período da manhã, das 7h às 10h, e tarde, das 15h às 18h. ()

15/17 Cava Freixenet Elyssia Gran Cuvee Branco - Preço sugerido: R$149,90 (750ml) Elyssia Gran Cuvée apresenta textura leve e cremosa, com paladar frutado persistente e acidez equilibrada com grande complexidade e estrutura para diversos tipos de harmonizações. É o Single Vineyard dentro da vinícola Freixenet, o único Cava da marca elaborado em parte com as uvas francesas Chardonnay e Pinot Noir, além das clássicas Macabeo e Parellada. Cava Freixenet Elyssia Pinot Noir Brut - Preço sugerido: R$149,90 (750ml) Elyssia Pinot Noir possui borbulhas que definem uma linda coroa e no paladar apresenta um sabor exuberante com leveza e frescor, perlage fino. É o Single Vineyard dentro da vinícola Freixenet, o único Cava da marca elaborado exclusivamente com a uva francesa Pinot Noir. ()

16/17 Vinícola Guaspari: conjunto composto pelo vinho Guaspari Vale da Pedra Tinto 2021 e por uma cerâmica feita por artesãs. Mediants de amêndoa caramelizada com flor de sal, feitas n’A Casa do Cacau, outro projeto do Alimentando o Bem, completam o presente, proporcionando harmonização perfeita com o Vale da Pedra Tinto, que tem aromas de frutas negras e notas de chocolate e pimenta. O conjunto estará disponível no e-commerce da vinícola e nas lojas físicas Guaspari em São Paulo e Espírito Santo do Pinhal por R$ 319. enoturismo@vinicolaguaspari.com.br ()