Os planos de Tanure para a dona do Pão de Açúcar (PCAR3); ação sobe 5%

O empresário Nelson Tanure quer seguir no GPA, dono do Pão de Açúcar e do Extra, o modelo que adotou na Light, distribuidora de energia do Rio de Janeiro.

Em carta enviada pela assessoria de imprensa do empresário, ele afirma que seu objetivo é de atuar "em total harmonia com acionistas de referência como o Grupo Casino e Ronaldo Iabrudi Pereira, além de apoiar o management da companhia".

O Saint German, fundo de investimento controlado por Tanure, pediu na sexta-feira a convocação de uma assembleia geral extraordinária do GPA com o objetivo de eleger um novo conselho de administração.

A informação foi antecipada pelo INSIGHT e confirmada pela companhia na noite de domingo, 30. Nesta segunda-feira, 31, as ações da varejista subiam 4,78%, para R$ 2,85, perto das 12h20.

“Esperamos contribuir com o Grupo Pão de Açúcar da mesma forma que temos feito em outras companhias. A acolhida por parte dos demais acionistas foi das mais encorajadoras desde o primeiro momento e não temos dúvida de que há muito a realizar e a conquistar nos próximos anos”, diz Tanure em seu texto.

Pela proposta, Ronaldo Iabrudi, acionista de referência da companhia, seria reconduzido e eleito presidente do órgão, cargo hoje ocupado por Renan Bergmann. Cristophe Hidalgo, ligado ao Casino, o outro acionista de referência, também seria mantido no conselho e que seria o vice, cargo hoje ocupado por Iabrudi.

Além deles, apenas o atual CEO do GPA, Marcelo Pimentel, seria mantido no colegiado.

O novo colegiado terá dois representantes indicados diretamente por Tanure: Pedro de Moraes Borba e Rodrigo Tostes Solon de Pontes, CFO da Light.

Os planos de Tanure

Em nota enviada pela assessoria de imprensa do empresário, Tanure reitera o que a carta enviada no pedido à empresa. Segundo o texto, o empresário acredita na maximização do valor e do retorno aos acionistas deve ser o objetivo central — e vislumbra "imenso potencial" nesta direção.

O empresário elegeu três pilares para esse crescimento. O primeiro deles é a redução do nível de endividamento da companhia, incluindo a venda de ativos non core, bem como a reavaliação e priorização dos investimentos a serem efetuados e otimização do capital de giro.

“O foco em um balanço sólido permitirá que a companhia tenha mais flexibilidade em suas operações e uma maior capacidade de crescimento”, explica Tanure.

No quarto trimestre, a alavancagem da companhia chegou a 1,6x ante um patamar de 5,0x do mesmo período do ano anterior.

A empresa também reportou crescimento no Ebitda, impulsionado pela venda de ativos não essenciais — o caixa ganhou um reforço de R$ 1,9 bilhão nos últimos 18 meses só com alienações como a sede e os postos de gasolina. Além disso, ainda houve a captação de R$ 700 milhões.

Um segundo pilar tem a ver com o endereçamento e a redução de potenciais contingências legais, fiscais e trabalhistas.

Ao longo do último ano, a empresa avançou na resolução de questões relacionadas às contingências, com destaque para os recentes acordos tributários, concluídos ou em andamento, que totalizaram um volume de aproximadamente R$ 5,7 bilhões.

Ele afirma que a administração deve implementar um processo robusto de identificação e avaliação de riscos, estabelecer reservas adequadas e criar um plano de ação para resolver as contingências de maneira proativa.

“A ideia não é apenas mitigar riscos, mas também promover um ambiente de transparência e confiança junto

aos acionistas e ao mercado em geral”, esclarece Tanure.

O terceiro pilar será a redução de custos e despesas e garantir a qualidade do atendimento e serviços aos clientes, afirma o empresário.