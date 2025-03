Criptomoedas hoje: bitcoin segue em queda com guerra tarifária de Trump e inflação nos EUA

Nesta segunda-feira, 31, o bitcoin inicia a semana útil acima de US$ 83 mil após um forte movimento de queda que levou a maior criptomoeda do mundo aos US$ 81 mil no final de semana. Sem trégua na inflação e com a continuidade da "guerra tarifária" nos EUA, o cenário macroeconômico segue impactando a cotação das principais criptomoedas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 83.516, com alta de 0,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula queda de 5%.

"No último sábado, 29 de março, o preço do bitcoin deu continuidade ao forte movimento de queda, o qual levou o preço da principal criptomoeda do mercado atingir a mínima de US$ 81.278. Essa faixa de preço trata-se de um suporte relevante para o preço do ativo", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"No entanto, ao analisar o fluxo, é possível observar que até o momento desta publicação, a força compradora não se desenvolveu para absorver a queda que vem acontecendo desde o dia 24 de março. A ausência da força compradora sugere mais queda para o preço do ativo", acrescentou.

"Se houver continuidade da queda, os próximos suportes de curto e médio prazo estão nas faixas de preços de US$ 75.500 e US$ 69.900. Caso entre força compradora absorvendo a queda, a resistência de curto e médio prazo está na faixa de preço dos US$ 83.400 e US$ 85.600", concluiu a especialista.

Impacto do cenário macro

O cenário macroeconômico tem sido o principal catalisador de movimentos de "sobe e desce" no preço do bitcoin recentemente. Dados do PCE acima do esperado por analistas sinalizaram que a inflação ainda não deu trégua nos Estados Unidos. Além disso, a aproximação do "dia da libertação", marcado para 2 de abril, em que pode ocorrer o início de uma guerra comercial em escala global pelo governo Trump também geram cautela entre investidores.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo" em 34 pontos nesta segunda-feira, 31.

