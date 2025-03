Três dos quatro soldados americanos desaparecidos na Lituânia são encontrados mortos

Três dos quatro soldados americanos desaparecidos na Lituânia durante um exercício de treinamento na semana passada foram encontrados mortos nesta segunda-feira, 31, informou o Exército dos Estados Unidos. O anúncio foi feito horas após equipes de resgate terem recuperado, na noite de domingo, o veículo blindado dos soldados em um pântano. Agora, as operações de busca e resgate continuam para localizar o quarto soldado.

“Três soldados do Exército dos Estados Unidos designados para a 1ª Equipe de Combate da Brigada Blindada, 3ª Divisão de Infantaria, foram encontrados mortos na Lituânia hoje, 31 de março”, disse o escritório de assuntos públicos do Exército americano na Europa e África em comunicado, acrescentando que “as operações de busca e recuperação continuam para o quarto soldado restante”.

Os militares foram dados como desaparecidos na terça-feira, após não retornarem de uma missão de treinamento, de acordo com as Forças Armadas dos EUA. O veículo, um M88 Hercules, foi encontrado submerso em um pântano lamacento na quarta-feira. Os soldados pertencem à Primeira Brigada da Terceira Divisão de Infantaria e estavam treinando perto da fronteira com Belarus, país aliado da Rússia e um forte apoiador da guerra contra a Ucrânia.

Segundo o Exército dos EUA, os militares haviam sido enviados no M88 Hercules — essencialmente um grande caminhão blindado de reboque — para resgatar outro veículo do Exército. Eles podem ter saído da estrada e caído no pântano, ficando presos dentro do veículo, segundo um oficial do Exército dos EUA na Europa.

Para remover o veículo, mergulhadores da Marinha dos EUA entraram no pântano para prender dois cabos ao veículo submerso, informou o Exército americano nas redes sociais. No entanto, a lama densa dificultou o acesso ao veículo, e as equipes de resgate precisaram escavar e bombear água para fora do pântano.

A busca inicial pelos soldados envolveu helicópteros militares da Lituânia, equipes de mergulho e centenas de militares e agentes da lei americanos e lituanos, de acordo com o Exército dos EUA. No domingo, os esforços de resgate foram ainda mais prejudicados por um deslizamento de terra, segundo Dovile Sakaliene, ministra da Defesa da Lituânia, que descreveu a operação como uma “exaustiva batalha contra a força do pântano profundo”.

Tanto a Bielorrússia quanto a Rússia criticam frequentemente a Lituânia — membro da Otan e uma ex-República Soviética – por hospedar tropas americanas e de outros países aliados.

A Lituânia e outros países do Leste Europeu que faziam parte da União Soviética estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de o ex-presidente Donald Trump enfraquecer a OTAN. A participação da Lituânia nos esforços de resgate para encontrar os soldados desaparecidos demonstrou, segundo o presidente lituano, Gitanas Nausėda, o valor da cooperação entre aliados. A Polônia, vizinha da Lituânia e também membro da Otan, enviou engenheiros militares para ajudar na operação.

M88 Hercules: poderoso veículo de resgate do Exército dos EUA

Projetado para operar em cenários de combate intensos, o M88 Hercules é um dos mais robustos veículos de resgate do Exército dos Estados Unidos. Sua principal função é recuperar tanques danificados, remover obstáculos pesados e auxiliar no transporte de equipamentos militares em terrenos desafiadores.

O M88 Hercules tem uma estrutura blindada e resistente, capaz de operar em ambientes hostis e sob fogo inimigo. Com um peso aproximado de 63 toneladas, ele é equipado com um motor V12 a diesel que gera 1.050 cavalos de potência, garantindo força e mobilidade mesmo em condições extremas.

O veículo possui esteiras largas, semelhantes às de tanques de guerra, o que lhe permite atravessar terrenos acidentados, como lama, neve e areia, sem comprometer sua estabilidade. Sua velocidade máxima é de 40 km/h, um desempenho significativo para um veículo de sua categoria.

Uma das principais características do M88 é o seu guindaste hidráulico, que pode levantar cargas de até 35 toneladas, permitindo o resgate de tanques pesados como o M1 Abrams. Além disso, conta com um guincho de tração capaz de puxar veículos de até 70 toneladas, garantindo que blindados avariados possam ser removidos com eficiência do campo de batalha.