A Escócia é aqui: uísque de Santa Catarina vence concurso em San Francisco

O San Francisco World Spirits Competition é a competição de destilados mais antiga dos Estados Unidos, datando de 1980, a segunda mais antiga do mundo e uma das mais prestigiadas. Na edição de 2023, que aconteceu nesta semana, foram mais de 5.500 inscrições divididas entre 31 categorias, como vodka, gin, cachaça, uísque, entre outras.

O prêmio mais cobiçado do concurso é o double gold, ou ouro duplo, que é quando todos os jurados da premiação premiam uma bebida com medalha de ouro. Este ano um uísque produzido no Brasil, mais precisamente em Santa Catarina, foi contemplado com esse prêmio.

O Blended Whisky, lançado pela destilaria Kalvelage no ano passado, conseguiu esse feito. Caracterizado por sua suavidade e maciez, possui notas frutadas e de especiarias, e é vendido em garrafas de 1 litro, com teor alcoólico de 40%.

Gin e vodkas da destilaria também premiadas

Os irmãos Maurício e Marcos Kalvelage, apaixonados por destilados, dedicaram anos de pesquisa e testes para criar um destilado brasileiro que se destacasse mundialmente.

Além do uísque ter sido premiado com double gold, todos os outros produtos da marca que também participaram do concurso levaram prêmios. O gin Kalvelage ganhou medalha de ouro, a vodka Kalvelage conquistou medalha de prata e a vodka Oak ganhou medalha de bronze.

Essa não é a primeira vez que a destilaria criada pelos irmãos em 2012 é premiada em um concurso internacional. A Kalvelage possui no total 28 prêmios internacionais.

Mercado de uísque cresce no Brasil

"Receber esse prêmio internacional é uma honra para nós”, diz Maurício Kalvelage, um dos fundadores da destilaria. “É o resultado de anos de trabalho árduo e paixão pela destilação. Estamos orgulhosos de levar o nome da Kalvelage Distillery ao mundo e mostrar que o Brasil também é capaz de produzir destilados de excelência."

Segundo a marca, o Blended Whisky Kalvelage está alinhado com as tendências internacionais de comportamento e consumo de uísque.

Brasil, Colômbia e México foram os países que apresentam maior aumento no consumo de uísque escocês, de acordo com dados do mercado. Entre os dez principais mercados de exportação, o Brasil é o quarto maior do mundo. O uísque catarinense chega agora para desafiar essas estatísticas.