A Casa do Porco é eleito o melhor restaurante da América Latina

Depois de ter sido eleito como o 17º melhor restaurante do mundo pelo The World’s 50 Best Restaurants no mês de outubro, A Casa do Porco, comandada pelos chefs Jefferson e Janaína Rueda, recebeu nessa segunda-feira mais um prêmio internacional: o de melhor restaurante do Brasil e da América Latina, segundo o ranking francês La Liste 2022.

A seleção dos melhores restaurantes aconteceu em um evento em Paris. Com pontuação 93.00%, o estabelecimento localizado no Centro de São Paulo segue sendo a casa brasileira mais bem colocada no ranking que elege os melhores endereços gastronômicos do mundo.

A Casa do Porco, que aposta em uma culinária caipira criativa, está entre as 200 casas mais bem colocadas na lista de mil restaurantes, sendo também o restaurante latinoamericano com nota mais alta no La Liste.

Na edição anterior, publicada em 2019, A Casa do Porco havia sido premiada como o restaurante mais criativo do mundo. “É uma honra representar a cozinha caipira brasileira nesta lista ao lado de grandes colegas cozinheiros de todo o mundo. O que espero é que possamos ter cada vez mais brasileiros ranqueados entre os melhores, de forma a levar a nossa gastronomia, os nossos saberes e a nossa cultura para mais e mais gente”, disse Jefferson Rueda após a cerimônia de gala realizada com a presença do Jean-Yves Le Drian, ministro francês de Relações Exteriores, no Ministère de L’Europe et des Affaires Etrangères (Ministérios das Relações Europeias e Internacionais).

O anúncio foi seguido por jantar assinado pelos chefs estrelados Mathieu Viannay, Clare Smyth, Guy Savoy, Dominique Crenn e Arnaud Donckele.

Ranking La Liste

O La Liste é um dos rankings mais prestigiados da gastronomia mundial. Para eleger os melhores restaurantes do mundo, o juri usa como base uma compilação de mais de 600 guias e publicações especializadas, além de milhões de avaliações online. Com essas informações, o La Liste estabelece pontuações que geram um ranking global de mil restaurantes escolhidos a dedo por críticos gastronômicos nos diversos cantos do mundo.

Avaliações de diversas publicações especializadas são reunidas em um gigante banco de dados, e cada pontuação de análise é convertida em uma nota padrão, variando de 0 a 100. Os guias locais considerados ainda recebem um "índice de confiabilidade" de 0 (não confiável) a 10 (muito confiável). Para cada restaurante listado, calcula-se a média de pontos, ponderada pelo índice de confiabilidade de cada fonte. Por fim, são integradas as avaliações de clientes online, com um peso de 10% no resultado final do La Liste.

Os restaurantes são então classificados de acordo com a pontuação obtida. Devido à pandemia, a última edição da lista havia sido anunciada em dezembro de 2019 (La Liste 2020), quando a Casa do Porco alcançou pontuação de 95,00% e recebeu o selo Top 200, sendo a terceira casa citada nesta faixa. No mesmo ano, o restaurante recebeu o primeiro Authenticity Award, prêmio oferecido à cozinha mais criativa do mundo pelo La Liste.