Nova linha de Ricardo Almeida repensa a alfaiataria masculina para o dia a dia com luxo e conforto

Coleção Tailor Air mistura o casual e o elegante em peças tradicionais repaginadas, valorizando o caimento e o movimento do tecido sobre o corpo

Ricardo Almeida: veja os destaques da nova coleção de alfaiataria masculina

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12h17.

Ao longo dos últimos anos, a alfaiataria vem sendo combinada com diferentes elementos da moda para parecer cada vez mais casual e contemporânea. É a era da renovação do tecido para composição de estilos elegantes e descontraídos — algo que Ricardo Almeida tem trabalhado em suas peças desde 2021.

Em outubro, a marca lança uma nova coleção da linha Tailor Air, que acompanha a evolução da alfaiataria casual, mais leve, confortável e versátil, pensada para as exigências contemporâneas sem perder o rigor do corte clássico. As peças unem design sofisticado e funcionalidade para o dia a dia, com foco em itens atemporais e maleáveis.

Na linha, os modelos surgem desestruturados, sem as camadas internas tradicionais que costumam endurecer o caimento. As peças garantem mais mobilidade, sobreposição e adaptação às diferentes dinâmicas da rotina, em tons neutros.

Peças-chave da coleção

A camiseta Tailor Air é um dos destaques. Com recorte de pala, maxi bolso, mangas dobráveis e decote em V com botão invertido, combina tecnologia têxtil — algodão, elastano e poliamida — para entregar maciez e liberdade de movimento.

Outro exemplo é o caban Ricardo Almeida, que revisita o blazer com espírito workwear. Produzido em lã fria e sem forro, mantém um caimento clássico e regulação térmica para a amplitude de temperaturas do Brasil.

A camisa de linho, com modelagem box, oferece elegância e frescor para os dias quentes. Já a calça social da linha une a alfaiataria clássica ao conforto do cotidiano, com cós ajustável e cadarço reversível, em tecido de lã fria com elastano.

Para finalizar os looks, os calçados Ricardo Almeida reforçam o estilo contemporâneo da Tailor Air. Entre as opções estão o mocassim, o modelo oxford e o tênis floater com cadarço elástico — todos pensados para combinar praticidade e sofisticação.

A linha já está disponível no site oficial e nas lojas físicas da Ricardo Almeida em todo o Brasil.

40 anos de história

Em 2023, Ricardo Almeida completou 40 anos de carreira. No ano passado, o alfaiate apresentou um novo conceito, em um evento na sua loja recém-inaugurada da Cidade Matarazzo, em São Paulo, com produtos de ainda maior qualidade, força no segmento feminino e incorporação do laboratório criativo RA2.

Em setembro, mostrou mais uma etapa dessa transformação, com um desfile de 40 looks e apresentação do conceito de um novo logotipo. As peças carregavam uma visão mais contemporânea da marca, com modelagens mais soltas, mistura de linho, lã e algodão, cartela de cores com base em tons terrosos.

Nas próximas coleções, o alfaiate parte em busca da evolução da alfaiataria masculina — que começa com a nova coleção da Tailor Air.

