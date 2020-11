6 preciosidades do novo contêiner da Cellar Vinhos, cujo foco é a França

Em setembro do ano passado a importadora Cellar Vinhos, fundada em 1995 por Amauri de Faria, ganhou novos sócios, entre os quais Julia Frischtak e Rodrigo Malizia, e evidente novo gás. Com centenas de seguidores no Instragram o último faz as vezes de porta-voz da companhia – sua conta na rede social é @malizia_vinhos; a da importadora, @cellarvinhos. “Apostamos em vinhos que não custam uma fortuna”, diz Malizia. “Nos preocupamos para que os rótulos escolhidos, de 100, 200 ou 10 mil reais, sejam os melhores do mercado”.

O mundo segue mudando. Siga em evolução com a EXAME Academy

O foco da Cellar são os vinhos produzidos na França, mais exatamente os da festejada região da Borgonha. A empresa dá preferência a produtores menores e rótulos que refletem seus terroirs a contento e obedecem a preceitos orgânicos e biodinâmicos, por exemplo. “Mas sempre sem descuidar da curadoria, porque também não faltam vinhos naturais ruins”, Julia ressalva. A meta agora é também começar a importar rótulos de Portugal e da Espanha.

A importadora criou o hábito de informar à clientela sobre a chegada de cada novo contêiner. O que acaba de desembarcar no Brasil é o de número seis. Conheça seis preciosidades do novo lote.

Bourgogne Aligoté 2017: R$ 195 na Cellar Vinhos Bourgogne Aligoté 2017: R$ 195 na Cellar Vinhos

Bourgogne Aligoté 2017: R$ 195

O produtor Pierre Amiot e seus dois filhos, Jean-Louis e Didier, enraizados na Borgonha, debutam no portfólio da Cellar. Aligoté é uma uva da região que poucas pessoas fora da França conhecem. É a base deste vinho delicado e caracterizado por acidez marcante e final saboroso. “Recomendo bebê-lo sozinho ou comendo escargot, salada e peixes crus”, sugere Malizia.

Saumur Champigny “Les Roches” 2018: R$ 245

Thierry Germain, o responsável por este tinto, cuida de seus vinhedos como se fossem um jardim. Aposta, basicamente, nas uvas chenin blanc e cabernet franc. “São vinhos mágicos”, elogia Malizia. “O chenin blanc exala uma mineralidade deliciosa e, sinceramente, ninguém faz um cabernet franc como Germain”. Sugestão de harmonização: hambúrgueres.

Château La Grave Figeac St. Emilion Grand Cru 2014: R$ 395

A vinícola responsável por este merlot é uma das raras em Bordeaux a adotar preceitos orgânicos e biodinâmicos. “Faz vinhos delicados, finos”, elogia o importador. Château La Grave Figeac St. Emilion Grand Cru é uma ótima pedida para acompanhar pratos com carne vermelha ou com molhos vermelhos e condimentados.

Crozes-Hermitage, Domaine des Entrefaux 2018: R$ 275, na Cellar Vinhos Crozes-Hermitage, Domaine des Entrefaux 2018: R$ 275, na Cellar Vinhos

Crozes-Hermitage/Domaine Les Entrefaux 2018: R$ 275

O produtor deste rótulo consegue elaborar syrahs extremamente finos e elegantes, e com menos tempo que os concorrentes – essa uva, em geral, demanda mais tempo para ficar palatável. “É uma variedade com bastante tanino, difícil de beber sem ser ‘amansada’”, comenta o sócio da Cellar. Ótima companhia para pratos com cordeiro e azeitonas negras.

Bourgogne “Les Grands Chaillots” 2017: R$ 365

Thibault Liger-Belair é quem produz essa preciosidade, o vinho que lhe serve de cartão de visitas. Elaborado só com uvas pinot noir, remete, no olfato, a frutas vermelhas e toques florais com ervas. “No mercado se encontram as safras 2018, 2019, mas conseguimos trazer a de 2017”, comemora o importador. “Vende como água”. Ótima companhia para receitas com pato e frango assado.

Sancerre Blanc “Florès” 2018: R$ 345, na Cellar Vinhos Sancerre Blanc “Florès” 2018: R$ 345, na Cellar Vinhos

Sancerre Blanc “Florès” 2018: R$ 345

A família Pinard está há 20 gerações produzindo vinhos em Sancerre e se tornou uma referência de qualidade no Vale do Loire. “Os sauvignon blancs deles são limpos, diretos, precisos, sem nenhum traço vegetal”, avalia Malizia. Ostras, ceviche e peixes crus são boas opções para harmonizar.