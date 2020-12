5 séries para maratonar na Netflix no fim de ano

Está de recesso de fim de ano e não sabe a que assistir? A Netflix tem lançamentos recentes que podem ser boas opções de entretenimento para o fim de ano. Confira cinco séries recentes para maratonar na Netflix.

Bridgerton

O seriado Bridgerton é baseado em uma série de livros de mesmo nome escrita por Julia Quinn. A história conta os dilemas domundo da alta sociedade da Regência Britânica. Alerta de spoiler: O seriado tem sido criticado por não representar de forma fiel o personagem Anthony. Os episódios têm duração de cerca de uma hora.

O Preço da Perfeição

O Preço da Perfeição é um seriado que conta a história de uma bailarina que é convidada para substituir a melhor aluna de uma escola de balé, mas acaba entrando em um mundo de mentiras, traições e disputas implacáveis, segundo a descrição oficial. Os episódios têm duração de cerca de uma hora.

Cobra Kai

A rivalidade de Daniel Larusso e Johnny Lawrence continua na série que conta a nova história do dojô Cobra Kai. Na segunda temporada, elementos do passado apimentam ainda mais a trama. A terceira temporada sai em janeiro e ainda dá tempo de ver as duas primeiras temporadas, que têm episódios de 30 minutos.

O Gambito da Rainha

O Gambito da Rainha é um dos seriados mais falados de 2020. Ele conta a história de uma órfã que se torna enxadrista em uma época em que mulheres não participavam da modalidade em campeonatos. A trama é temperada com um drama pessoa: a garota-prodígio precisa lidar com um vício em medicamentos. Os episódios têm duração de cerca de uma hora.

The Crown

O seriado The Crown conta com precisão histórica os eventos ocorridos no reinado da Rainha Elizabeth II. A quarta temporada chegou em 15 de novembro e pode ser uma boa pedida para quem ainda não assistiu aos novos capítulos. Os episódios têm duração média de uma hora.