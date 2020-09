5 filmes e séries para maratonar nos streamings durante o fim de semana

O último final de semana de um mês agitado para os serviços de streaming não poderia terminar sem bons (e aguardados) lançamentos. Nesta sexta-feira, 25 de setembro, entra no catálogo da Netflix o filme “Enola Holmes”, que acompanha a vida da irmã do detetive mais famoso da história da literatura. Já a Apple TV coloca no ar a série israelense “Tehran”, que gira em torno de uma missão secreta para desativar um reator nuclear iraniano.

Como é de costume, a CASUAL selecionou cinco títulos para você ficar de olho e maratonar durante o próximo final de semana. Dessa vez, entram na lista: “Enola Holmes”, “Sneakerheads” (Netflix); “Tehran” (Apple TV+); “The Third Day” (HBO GO) e “American Horror Story” (disponível no GloboPlay e Amazon Prime Video).

Divirta-se!

Enola Holmes

“Enola Holmes” é sem dúvida um dos lançamentos mais aguardados da Netflix para o mês de setembro. O filme que estará disponível no catálogo do serviço de streaming a partir desta sexta-feira, 25, acompanha a história da jovem Enola (Millie Bobby Brown), que no seu aniversário de 16 anos descobre que a mãe (Helena Bonham Carter) desapareceu, deixando para trás presentes enigmáticos e um grande mistério sobre seu paradeiro. Com o sumiço da mãe, Enola vai morar com seu irmão, Sherlock Holmes, (Henry Cavill), onde começa juntar as pistas do desaparecimento.

Sneakerheads

“Sneakerheads” é a mais nova série de comédia da Netflix, que mostra 3 amigos (Allen Maldonado; Andrew Bachelor e Jearnest Corchado) obcecados pelos mais variados tipos de calçados. Nessa primeira temporada, a série de desenrola em uma aventura do trio em busca de um par de tênis lendário.

Tehran

A série israelense adquirida pela Apple TV+ é uma narrativa de espionagem criada pelo produtor e roteirista israelense Moshe Zonder. “Tehran” é uma série cheia de suspense que conta a história de uma agente do serviço secreto de Israel que recebe a missão de desabilitar um reator nuclear iraniano em Teerã, capital do Irã, cidade em que nasceu. A missão, obviamente, não sai como o esperado, e a agente Tamar Rabiniyan (Niv Sultan) acaba redescobrindo suas raízes iranianas e se envolvendo com um ativista pró-democracia.

The Third Day

Já está disponível na HBO GO a primeira temporada de “The Third day”, terror psicológico criado por Felix Barrett e Dennis Kelly que se passa em uma ilha misteriosa onde nada é o que parece. A história contada em seis episódios é dividida em duas partes, a primeira, “Verão”, é protagonizada por Jude Law, a segunda,“Inverno”, por Naomie Harris. A narrativa gira em torno de uma comunidade isolada em uma ilha britânica que vai até as últimas consequências para manter suas tradições e evitar visitantes indesejados.

American Horror Story

Em dose dupla, a nona temporada da série “American Horror Story” entrou nos catálogos da Amazon Prime Video e do Globo Play nos últimos dias. Criada e produzida por Ryan Murphy e Brad Falchuk, a série de terror conquistou inúmeros fãs mundo afora. Na temporada 9°, que se passa em 1984, um grupo de amigos vão parar em um antigo acampamento que já testemunhou uma chacina. Durante a hospedagem, o autor do massacre parece ter retornado.