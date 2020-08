44ª Mostra Internacional de cinema será online com ingresso a 6 reais

Com as salas de cinema de praticamente todo o país fechadas desde março, a 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, uma das maiores e mais importantes de toda a América Latina, anunciou um novo formato em meio à pandemia.

Em vez das salas de cinema tradicionais, espaços culturais, museus e espaços ao ar livre, este ano, o festival exibirá todos os filmes online, em um serviço de streaming criado exclusivamente para a mostra pela empresa Scope/Shift72, que já cuida de uma plataforma similar para o Festival de Toronto, no Canadá.

Por aqui, a Mostra Internacional acontecerá entre os dias 22 de outubro e 4 de novembro. O preço do ingresso para as sessões online será de 6 reais. Além dos bilhetes mais baratos (as entradas presenciais custavam até 24 reais em 2019), este ano a mostra será mais democrática, já que as obras poderão ser apreciadas por quem não está em São Paulo.

Haverá, ainda, algumas sessões especiais no “Drive-In” do cinema Belas Artes, no Memorial da América Latina, e filmes gratuitos nos canais do Cinesesc e do Spcine.

Jia Zhang-ke em “Nadando Até o Mar Ficar Azul” Jia Zhang-ke em “Nadando Até o Mar Ficar Azul”

O escolhido para assinar o tradicional pôster da mostra 2020 foi o diretor chinês Jia Zhang-ke. Seu documentário, “Nadando Até o Mar Ficar Azul”, é um dos lançamentos mais esperados do festival.

No total, a mostra contemplará 150 filmes de todo o mundo, 50% menos do que no ano passado, que teve 328 filmes exibidos em 1.115 sessões.