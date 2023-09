12 restaurantes para pedir pratos refrescantes em São Paulo

Basta olhar a previsão do tempo para esta semana com a máxima na casa dos 38ºC para o final de semana em São Paulo. Com calor previsto para toda a semana, Casual EXAME selecionou restaurantes que servem diferentes opções de pratos refrescantes, como carnes crudas, ceviches e saladas, que combinam com vinhos brancos e rosés, além de drinques leves.

Èze

O contemporâneo Èze, comandado pela chef Uélita Bertani, mira a culinária mediterrânea a partir da França. A casa oferece o Poisson Mariné à la façon Èze (R$ 55) para ser compartilhado, que é feito com lâminas de peixe cru, emulsão de pimenta jalapeño, ovas de peixe voador, supreme de laranja sanguínea e óleo de salsão, servido com fatias de focaccia artesanal.

Alameda Tietê, 513 – Jardins – São Paulo/SP – Fone.: (11) 95141-4136 | Horário: Segunda a quinta, 12h às 15h30 e das 19h às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 00h, sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 17h.

Modern Mamma Osteria

O restaurante italiano comandado pelo chef Salvatore Loi e Paulo Barros serve uma opção refrescante de Crudo de Atum com creme de mascarpone e crocante de focaccia (R$ 67).

Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi, São Paulo – Telefone: (11) 93083-8387 | Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h.

Trio

O restaurante localizado no rooftop do e-Tower, traz em seu menu o refrescante Trio de Toast (R$ 50), feito com tartare de atum, salmão e carne.

Rua Funchal, 418 - 19º andar do e-Tower - Vila Olímpia, São Paulo – Telefone (11) 91631-1138 | Horário de segunda a sexta das 12h às 15h.

Ella Fitz

O contemporâneo Ella Fitz, que tem à frente a chef Ana Cremonezi, oferece em seu menu a tradicional Batuta de Mignon (R$ 67), que leva molho tonato e pão brioche.

Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 93083-8387 | Horário de segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h.

BEC Bar

O bar dedicado a boas cervejas, além dos bons pratos em seu menu, oferece a versão brasileira do steak tartar, tradicional da cidade de Curitiba, a Carne de Onça (R$ 57). O bar funciona em um quintal arejado onde também é possível pedir cervejas artesanais.

Rua Padre Garcia Velho, 72 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 99660-2161 | Horário de quarta das 17h às 00h, quinta e sexta das 17h à 01h, sábado das 12h à 01h, domingo das 12h às 19h.

Tantin

O bar de gastronomia brasileira do chef Marco Aurélio Sena, traz um menu recheado de comidinhas típicas, entre elas a famosa Carne de Onça (R$ 47), que é servida com mandiopan colorido. A cerveja trincando servida nas mesinhas da calçada é uma boa sugestão para os dias quentes.

Rua dos Pinheiros, 987 - Pinheiros - São Paulo/SP – Fone (11) 3034-3082 | Horário segunda 12h às 16h, terça a quinta das 12h às 16h e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h e das 18h às 00h, sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 18h.

Amazo

Pelas mãos do chef peruano Enrique Paredes, o Amazo apresenta em seu menu o Tiradito Ajolivo (R$ 75), feito com lâminas de peixe marinado com emulsão de azeite de oliva, mousse de abacate, emulsão acebichada e alho crocante.

Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos - São Paulo/SP – Fone: (11) 99560-4321 | Horário de terça a sexta das 12h às 15h30 e domingo das 12h às 18h. Jantar de quarta a sexta das 19h às 22h | Pátio Shopping Higienópolis - Segunda a sexta, 12h às 15h30 e sábado e domingo das 12h às 18h. Jantar, de segunda a sexta das 19h às 22h30, aos sábados e domingos das 12h às 22h30.

Nouzin

A casa dedicada a bons brunchs, oferece em seu cardápio o tradicional Tartar de atum com avocado e chips de raízes (R$ 48) super refrescante, além do Carpaccio de salmão com geleia de pimenta e tangerina. A casa tem diversos espaços ao ar livre para aproveitar o calor.

Rua Padre Carvalho, 204 – Pinheiros, São Paulo – Fone: (11) 3816-0210 ou Whatsapp (11) 97504-2201 | Horário de segunda a domingo das 8h às 19h | nouzin.com.br.

Donna

O restaurante ítalo-brasileiro do chef André Mifano tem uma ótima opção para quem quer aproveitar um prato refrescante: Carne crua, picles de cogumelo, parmesão e trufas negras em conserva (R$ 80).

Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista, São Paulo – Fone: (11) 97593-9047 | Horário de segunda a quinta das 19h às 22h45, Sexta das 19h às 23h, Sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 22h45.

Punk Cuisine

O moderninho restaurante que é sucesso em Curitiba, com filial em São Paulo no bairro dos Jardins, conta com um balcão de sushi com frescas opções de peixes. Entre as opções de pratos crus está o Usuzukuri de Atum servido com massa de harumaki crocante, massagô e molho ponzu (R$ 52).

Alameda Tietê, 184 - Jardim Paulista, São Paulo – Fone: (11) 99892-2050 | Horário: terça a sábado das 19h às 00h.

Trinca Bar & Vermuteria

No bar especializado em vermutes, há também pratos refrescantes como o ceviche doce, feito com lichias temperadas com suco de limão-cravo, pimenta-dedo-de-moça, cebola roxa, sal marinho e laranja.

R. Costa Carvalho, 96, Pinheiros. Horário de funcionamento: De terça a sábado: das 18h à 01h Fechado no domingo e na segunda.

Mr. Poke

Com receitas havaianas, com um toque de brasilidade, a casa tem ótimas opções para dias mais quentes. A maioria dos preparos desse típico prato havaiano são servidos com peixe cru. São sete opções de pokes no cardápio, dentre eles, o Tradicional (R$ 59) servido com atum, avocado, cebola crispy e molho tradicional da casa, Avo e Ovas (R$ 60) em que o bowl é servido por atum, salmão, avocado, ovas tobiko e mayo spicy. Já o poke Mix (R$ 58) chega à mesa com atum, salmão, kani salad, wassabi peas e molho tradicional. Há ainda opções de sashimis para curtir em porções a parte, servidos em seis unidades, tanto de atum, salmão ou peixe do dia sempre frescos, por R$ 34 a porção.

Rua Padre Garcia Velho, 44 – Pinheiros. Funcionamento: Segunda à quinta-feira das 11h30 às 16h e das 17h às 23h. Sexta-feira e sábado das 11h30 às 02h. Domingo das 11h30 às 23h