Esta cidade é considerada a 'Suíça brasileira' — e não fica no Sul do país

Entre as montanhas de Minas Gerais, uma pequena joia conhecida como Monte Verde vem conquistando o coração dos turistas. Destaque em rankings internacionais, com clima frio e paisagens que remetem à Europa, o distrito de Camanducaia foi eleito pelo site de hospedagens Booking como o destino mais acolhedor do Brasil e um dos mais encantadores do mundo.

O título de “Suíça Brasileira” não é à toa. A arquitetura inspirada em chalés alpinos, as ruas bucólicas e o clima serrano criam uma atmosfera romântica e convidativa muito semelhante à do país europeu, hoje tido como um dos melhores lugares do mundo para se morar. E a receptividade dos moradores e empreendedores do local, que conta com menos de 22 mil habitantes, atrai ainda mais turistas.

Monte Verde também é o destino perfeito para quem busca tranquilidade em meio à natureza. Além da arquitetura, a cidade conta com florestas densas, cachoeiras e mirantes com vista para a mata atlântica.

A cidade oferece ainda passeios de quadriciclo, escaladas e caminhadas por trilhas como a do Pico do Selado e da Pedra Redonda. As pousadas e os restaurantes locais contam com experiências com fondues, vinhos e gastronomia típica mineira.

Cidade planejada

A combinação de investimentos em infraestrutura turística e o cuidado com a preservação ambiental que consolidaram o distrito como um dos principais destinos do Brasil.

Desde a década de 1950, quando as primeiras famílias de origem europeia começaram a construir chalés e pousadas no estilo alpino, a cidade atrai visitantes. Com o passar dos anos, Monte Verde se reinventou e passou a oferecer experiências como ecoturismo, gastronomia refinada e eventos culturais que reforçam o apelo romântico e acolhedor.

Como chegar a Monte Verde

Monte Verde está a cerca de 170 km de São Paulo, com acesso principal pela BR-381. A viagem dura aproximadamente quatro horas, mas a paisagem e o clima de montanha fazem o trajeto valer a pena.

Do charme europeu à hospitalidade calorosa, Monte Verde soube unir tradição e modernidade para se tornar a “Suíça Brasileira”. Hoje, a cidade é um exemplo de como a valorização da cultura local e do meio ambiente pode atrair viajantes e gerar desenvolvimento.