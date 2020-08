Os 10 atores mais bem pagos em 2020; confira o ranking

Nem sempre os atores considerados da “A-List” de Hollywood são os atores mais bem pagos do mundo. Leonardo DiCaprio ou Tom Hanks podem ser os mais lembrados na hora que alguém pergunta “Quem é o melhor ator do mundo?”, mas a coisa é bem diferente quando se fala em dinheiro no bolso. Nesse quesito, atores como Will Smith e Adam Sandler costumam ser imbatíveis.

Adam Sandler, por exemplo. O ator estrelou um sucesso de crítica em 2019, o filme “Joias Brutas”, que inclusive lhe deu o prêmio de Melhor Ator no SAG Awards. Mas seus ganhos no último ano não vieram desse filme indie que faturou apenas US$ 51 milhões – US$ 5 milhões foram para ele. Enquanto isso, Sandler ganhou US$ 31 milhões da Netflix, parte do contrato de US$ 250 milhões que ele assinou com a plataforma em 2014.

Somados, os dez atores mais bem pagos do mundo (há gente de Hollywood, mas também de Bollywood, a indústria cinematográfica indiana) ganharam no último ano quase meio bilhão de dólares. Desses pagamentos, mais de 25% veio da Netflix.

O ranking foi criado pela Forbes americana, que baseou as estimativas de ganhos através de dados da Nielsen, ComScore, Box Office Mojo e IMDb, além de entrevistas com executivos da indústria do cinema. Os números levam em conta ganhos entre 1º de junho de 2019 e 1º de junho de 2020. As taxas que os atores dão a agentes e advogados (geralmente 10% a agentes e 5% a advogados) não foram deduzidas dos valores do ranking.

Confira:

1. Dwayne Johnson

Ganhos: US$ 87,5 milhões

O ator Dwayne Johnson O ator Dwayne Johnson

Somente pelo filme “Red Notice” da Netflix, que estreia em novembro, “The Rock” ganhou US$ 23,5 milhões.

2. Ryan Reynolds

Ganhos: US$ 71,5 milhões

O ator Ryan Reynolds O ator Ryan Reynolds

Outro ator em uma parceria lucrativa com a Netflix. Além de estar ao lado de Dwayne Johnson em “Red Notice”, Reynolds estrelou “Esquadrão 6”. Por esses filmes, ganhou mais de US$ 20 milhões.

3. Mark Wahlberg

Ganhos: US$ 58 milhões

O ator Mark Wahlberg O ator Mark Wahlberg

Outro ator a lançar um filme de sucesso pela Netflix, “Troco em Dobro”.

4. Ben Affleck

Ganhos: US$ 55 milhões

O ator Ben Affleck O ator Ben Affleck

O ator, diretor, roteirista e produtor ganhador do Oscar estrelou no último ano “O Caminho de Volta”.

5. Vin Diesel

Ganhos: US$ 54 milhões

O ator Vin Diesel O ator Vin Diesel

O ator mantém viva a lucrativa franquia “Velozes e Furiosos”, que já tem nove filmes – e prepara o próximo para 2021.

6. Akshay Kumar

Ganhos: US$ 48,5 milhões

O ator Akshay Kumar O ator Akshay Kumar

O ator indiano de Bollywood atualmente trabalha em uma nova série original para a Amazon Prime Video.

7. Lin-Manuel Miranda

Ganhos: US$ 45,5 milhões

O ator Lin-Manuel Miranda O ator Lin-Manuel Miranda

O ator, criador do musical “Hamilton”, aparece na lista por conta do musical, comprado pela Disney por US$ 75 milhões.

8. Will Smith

Ganhos: US$ 44,5 milhões

O ator Will Smith O ator Will Smith

O ator faturou alto no último ano, parte por conta de seu próximo papel, no inédito “King Richard”, onde interpreta o pai das irmãs tenistas Serena e Venus Williams.

9. Adam Sandler

Ganhos: US$ 41 milhões

O ator estrelou “Mistério no Mediterrâneo”, que se tornou um dos filmes Netflix mais vistos de todos os tempos.

O ator Adam Sandler O ator Adam Sandler

10. Jackie Chan

Ganhos: US$ 40 milhões

Depois de seis décadas de carreira, Jackie Chan não se cansa. Em um ano, fez cinco filmes.