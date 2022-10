Womby: conheça o programa que transforma vidas capacitando mães

Se a realidade de muitas mães com filhos pequenos já era difícil antes da pandemia, depois dela ficou muito pior. Segundo uma pesquisa feita pela Famivita, empresa que desenvolve produtos relacionados à fertilidade, 39% delas ficaram sem seus empregos, incluindo as trabalhadoras informais, e 52% perderam renda durante a quarentena. O levantamento mostra ainda que as mães foram 16% mais demitidas do que a média das mulheres ouvidas.

Womby, um programa da B2Mamy

Essas estatísticas mostram a importância de programas como o Womby, da B2Mamy, uma socialtech focada em comunidade, educação e geração de renda que proporciona, via Womby, a capacitação de mães e mulheres em situação de vulnerabilidade para que elas se insiram em profissões digitais e consigam se tornar independentes e economicamente livres.

Samantha Malaquias é uma das mais de 400 mulheres beneficiadas pelo programa. Hoje com 39 anos, ela conta que depois de enfrentar alguns obstáculos, como uma gravidez aos 16 anos, decidiu se inscrever no Womby para se tornar uma especialista em social media. “Eu amei fazer parte de um curso com mulheres incentivadoras e guerreiras”, diz ela.

Ao final do curso, Samantha conseguiu um emprego – e hoje também usa as redes sociais para incentivar outras mulheres a fazerem o mesmo. “Tenham os seus sonhos, porque são eles que vão dar aquele fôlego, aquela chama que não se apaga, sabe? E isso é muito bom. Toda mulher precisa dessa chama porque é ela que faz a gente brilhar e o que nos diferencia.”

Uma rede de mulheres (e empresas) que se apoiam

Para conseguir recrutar, capacitar e recolocar mulheres no mercado de trabalho, o Womby conta com apoiadores – tanto pessoas físicas como jurídicas – como o Aladas, um movimento que nasceu para unir, encorajar, apoiar e capacitar mulheres que querem empreender. “Mais de 92% das mães que moram nas favelas e periferias do Brasil revelam que tiveram ou terão alguma dificuldade para comprar algum item de sobrevivência”, alerta Dani Graicar, fundadora do Aladas. O movimento criado por ela conta, desde o início, com o apoio de uma grande parceria: a Dell Technologies, que lidera o Dell Women’s Entrepreneur Network (DWEN), uma rede que apoia mulheres empreendedoras em seus negócios por meio da tecnologia.

No ano passado, parte da arrecadação obtida com mentorias oferecidas às participantes do DWEN foi destinada ao Womby, contribuindo para que esse trabalho continue e impacte cada vez mais vidas.

O DWEN, vale lembrar[TA1] , oferece às participantes da rede, com o apoio da Microsoft, acesso a um consultor Dell Technologies que dá suporte para que elas entendam e busquem soluções para os desafios de TI de sua empresa, além de outros benefícios, como acesso a uma rede global de empreendedoras e descontos em tecnologia. Veja como participar do programa.

O resultado dessa rede de apoio mútuo – aqui representada pela B2Mamy, que tem apoio do Aladas, que por sua vez é suportada desde o início pela Dell Technologies – se resume a essa frase de Samantha: “Descobri meu lugar e sou uma mulher mais determinada. Eu sei aonde eu quero chegar – e eu não vou parar até chegar lá”. Como contribuir para a B2Mamy? Para saber mais sobre esse projeto que já beneficiou muitas mulheres, mas ainda tem mais de 23 mil delas na fila esperando por uma oportunidade, acesse o site do Womby ou clique aqui para fazer a doação.