Você é capaz de falar de igual para igual com o c-level da sua empresa? Descubra nesse quizz

Não importa a área de atuação, ocupar cargos de liderança requer mais do que habilidades comportamentais. É preciso ser capaz de tomar decisões baseadas em números, saber como navegar por questões financeiras e interpretar relatórios, porque é isso que garante o sucesso (ou fracasso) de uma empresa.

De olho nisso, a EXAME elaborou algumas perguntas para testar o quanto o leitor está pronto para abordar temas financeiros em conversas com a alta gestão. Responda as perguntas a seguir e veja se está preparado.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Essas são as perguntas que você deve saber responder

1. Quando o assunto é EBITDA, você sabe o que isso significa e como ele impacta a performance da empresa?

O EBITDA é um dos indicadores mais utilizados pela alta gestão para avaliar a rentabilidade operacional da empresa. Saber calcular e interpretar esse índice permite entender como a empresa está performando, independentemente de fatores como impostos e juros. Um líder que domina esse conceito se posiciona como alguém que tem um entendimento estratégico do negócio.

2. Ao analisar um relatório financeiro, você consegue identificar os pontos-chave que podem afetar a saúde da empresa?

Relatórios financeiros são a bússola da empresa. Entender como interpretar os dados ali presentes é fundamental para tomar decisões que afetam o futuro do negócio. Quem sabe ler um balanço patrimonial ou uma demonstração de resultados pode antecipar problemas e sugerir soluções viáveis.

Garanta sua vaga por R$ 37: pré-MBA em Finanças Corporativas revela as habilidades mais importantes para controlar o orçamento

3. Quando o capital de giro da empresa é discutido, você entende o impacto que ele tem nas operações do dia a dia?

O capital de giro é essencial para manter as operações de uma empresa funcionando de forma eficiente. Ele reflete a liquidez e a capacidade de honrar compromissos no curto prazo. Sem uma boa gestão de capital de giro, até mesmo empresas lucrativas podem enfrentar dificuldades. Conhecer esse conceito é crucial para qualquer gestor.

4. Você sabe quais estratégias financeiras são mais adequadas para melhorar a rentabilidade da empresa de maneira sustentável?

A rentabilidade vai além de simplesmente aumentar receitas ou cortar custos. Trata-se de encontrar o equilíbrio entre investimentos, gestão de despesas e otimização de processos. Compreender as diferentes estratégias financeiras permite que um líder faça recomendações que aumentam a competitividade e garantem o crescimento a longo prazo.

5. Em uma conversa com o CFO, você consegue explicar como as taxas de juros afetam o desempenho da empresa?

As taxas de juros têm um impacto direto nos custos de financiamento da empresa e na sua capacidade de investir. Um líder que compreende como essas variáveis afetam o fluxo de caixa e a estratégia de investimentos demonstra uma visão completa dos desafios e oportunidades do negócio, o que é vital para discutir em nível estratégico com o C-Level.

Veja como responder essas perguntas

Reforçando o seu compromisso com a democratização da educação, a Faculdade EXAME apresenta uma nova edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas – um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação. Dessa vez, serão 2 mil vagas disponíveis.

Transforme seu conhecimento em finanças em uma vantagem competitiva. Participe do pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME; inscreva-se

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo. Para quem busca complementar o currículo, esse pode ser um diferencial competitivo para avançar na carreira ou buscar novas oportunidades de emprego.

Mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais. Por tempo limitado, é possível garantir o acesso às aulas por apenas R$ 37 (uma redução de 90% em relação ao preço original, que é de R$ 397).

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO SOBRE FINANÇAS

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME