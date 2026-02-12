Carreira

Nunca comece um prompt no ChatGPT com “me ajude com”. Aqui está o motivo

Começar um prompt com “me ajude com” parece inofensivo, mas limita a resposta do ChatGPT. Entenda por que esse hábito reduz o poder da IA — e como pedir melhor

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 14h22.

É automático. Você abre o ChatGPT, digita “me ajude com…” e espera uma resposta útil. Só que, na prática, esse tipo de comando costuma gerar exatamente o contrário: uma resposta vaga, genérica, cheia de suposições — e longe do que você realmente precisa.

A razão? “Me ajude com” é educado, mas impreciso. E quando se trata de inteligência artificial, educação não substitui direção.

O problema do “me ajude com…”

Modelos como o ChatGPT funcionam com base em contexto, estrutura e intenção. Quando você diz apenas “me ajude com um currículo” ou “me ajude com uma ideia de negócio”, está entregando uma tarefa sem briefing. O resultado? Um rascunho amplo, seguro e superficial.

Não é que o modelo esteja errado — é que ele está adivinhando o que você quer.

Veja o exemplo:

Comando genérico:

“Me ajude com um post sobre produtividade.”

Resposta provável: “Claro! Aqui está um exemplo de post: A produtividade é fundamental no mundo atual...”

Comando eficaz:

“Crie um post para LinkedIn, em tom provocador e direto, com 3 dicas de produtividade para profissionais que trabalham de casa. Comece com uma pergunta impactante e termine com uma chamada para engajamento.”

Resultado: muito mais próximo do que você realmente queria.

Como substituir o “me ajude com”

Troque por instruções mais claras, como:

  • “Escreva um post de até 300 palavras com tom inspirador para profissionais em transição de carreira.”

  • “Crie um roteiro de vídeo de 30 segundos com linguagem informal, voltado para jovens empreendedores.”

  • “Simule uma conversa difícil entre gestor e colaborador, com foco em feedback construtivo.”

Esses comandos não deixam espaço para interpretações erradas — e o ChatGPT responde com mais precisão, relevância e criatividade.

Uma dica que muda tudo: assuma o controle da tarefa

ChatGPT é um excelente executor — mas não um adivinho. Ele vai onde você manda. E isso começa pelas primeiras palavras do prompt. “Me ajude com…” é o equivalente a entrar em uma sala de reunião e dizer:

“Alguém pode me ajudar com alguma coisa?”

Se você quer respostas estratégicas, personalizadas e úteis, o segredo não está no modelo, mas no comando. Evite começar com “me ajude com”. Em vez disso, diga o que você quer, como quer e para quem quer. A IA não se ofende com falta de gentileza, mas ela recompensa clareza.

