Nunca comece um prompt no ChatGPT com “me ajude com”. Aqui está o motivo

É automático. Você abre o ChatGPT, digita “me ajude com…” e espera uma resposta útil. Só que, na prática, esse tipo de comando costuma gerar exatamente o contrário: uma resposta vaga, genérica, cheia de suposições — e longe do que você realmente precisa.

A razão? “Me ajude com” é educado, mas impreciso. E quando se trata de inteligência artificial, educação não substitui direção.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

O problema do “me ajude com…”

Modelos como o ChatGPT funcionam com base em contexto, estrutura e intenção. Quando você diz apenas “me ajude com um currículo” ou “me ajude com uma ideia de negócio”, está entregando uma tarefa sem briefing. O resultado? Um rascunho amplo, seguro e superficial.

Não é que o modelo esteja errado — é que ele está adivinhando o que você quer.

Veja o exemplo:

Comando genérico:

“Me ajude com um post sobre produtividade.”

Resposta provável: “Claro! Aqui está um exemplo de post: A produtividade é fundamental no mundo atual...”

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

Comando eficaz:

“Crie um post para LinkedIn, em tom provocador e direto, com 3 dicas de produtividade para profissionais que trabalham de casa. Comece com uma pergunta impactante e termine com uma chamada para engajamento.”

Resultado: muito mais próximo do que você realmente queria.

Como substituir o “me ajude com”

Troque por instruções mais claras, como:

“Escreva um post de até 300 palavras com tom inspirador para profissionais em transição de carreira.”

“Crie um roteiro de vídeo de 30 segundos com linguagem informal, voltado para jovens empreendedores.”

“Simule uma conversa difícil entre gestor e colaborador, com foco em feedback construtivo.”

Esses comandos não deixam espaço para interpretações erradas — e o ChatGPT responde com mais precisão, relevância e criatividade.

Inscreva-se agora e transforme sua empresa com as tecnologias que estão moldando o futuro; garanta sua vaga neste treinamento da EXAME + Saint Paul com quatro aulas virtuais por apenas R$ 37

Uma dica que muda tudo: assuma o controle da tarefa

ChatGPT é um excelente executor — mas não um adivinho. Ele vai onde você manda. E isso começa pelas primeiras palavras do prompt. “Me ajude com…” é o equivalente a entrar em uma sala de reunião e dizer:

“Alguém pode me ajudar com alguma coisa?”

Se você quer respostas estratégicas, personalizadas e úteis, o segredo não está no modelo, mas no comando. Evite começar com “me ajude com”. Em vez disso, diga o que você quer, como quer e para quem quer. A IA não se ofende com falta de gentileza, mas ela recompensa clareza.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.