Vivo tem 200 vagas para ampliar presença de mulheres em áreas técnicas

Com o objetivo de ampliar a presença de mulheres em áreas técnicas, a Vivo está com 200 novas vagas distribuídas em doze estados.

As funções são principalmente de reparo e instalação na casa dos clientes.

Além de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, onde o programa já está implantado, há vagas também para o Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Piauí e Distrito Federal, que passam a fazer parte do projeto.

No dia 29 de março, a Vivo promove uma feira virtual para as interessadas, com a participação de profissionais da área, falando de suas experiências e esclarecendo dúvidas sobre a função.

Para se candidatar à uma vaga, é preciso ter ensino médio completo e desejável ter experiência com telecom. Para o cargo de Instaladora, também é necessária CNH categoria B. A empresa oferece todo o treinamento, com mais de 100 horas de capacitação.

Segundo a Vivo, já são 100 mulheres trabalhando nas áreas técnicas. Com as novas contrações, o número deve chegar a 300.

Inscrições: para participar, basta se inscrever através do link. As inscrições estão abertas de 15 a 24 de março.