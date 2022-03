Veja 5 dicas para melhorar seu branding do influenciador Junior Neves

O branding é uma palavra cada vez mais na moda. Ela representa o conjunto de ações e posicionamentos, propósito e valores de uma marca, cujo objetivo é cativar a atenção do cliente.

E o branding é cada vez mais importante em uma época onde a principal vitrine para apresentar uma empresa ao mercado é a internet.

A evolução da web alterou o funcionamento da economia de forma profunda.

Desde a praticidade dos aplicativos de compra e entrega até a visibilidade alcançada com as redes sociais.

Essa revolução, que acontece a cada minuto, tem exigido um reposicionamento de marcas empresariais.

Mesmo marcas tradicionais tiverem de repensar suas estratégias de comunicação para se adaptarem ao novo contexto.

Branding também tem suas estratégias

As estratégias de branding surgem nesse momento para ajudar as marcas.

Também conhecido como "Branding de Dominação", é uma forma de gerenciar a marca de forma a potencializar a difusão da sua imagem e o envolvimento do público.

“O propósito está dentro da estratégia do branding. O propósito é o destino, para onde está caminhando” explica Junior das Neves, consultor de marketing digital e especialista em branding.

Neves, 31 anos e mais de 150 mil seguidores no Instagram, está na frente da Staage, plataforma de cursos de marketing digital, já teve parcerias com grandes nomes do mundo dos negócios, como é o caso de Paulo Vieira, Viih Rocha, Thiago Nigro, Thiago Fonseca, Carlos Bertolazzi, além de Pablo Marçal, sua principal inspiração.

Neves lista cinco pontos fundamentais que devem estar em qualquer estratégia de branding bem-sucedida.

Esses são:

histórias

personagens

discurso

segredos

signos

Para Neves, esses preceitos são indispensáveis para “marcas que quiserem se destacar nas redes sociais transmitindo sensações, emoções e percepções”.

Isso em vista que a marca deve suscitar uma imagem capaz de se associar com o imaginário de público.

Cuidado com os erros

Existem erros e preconceitos que podem dificultar a implementação de uma política de Branding de sucesso.

Um dos mais comuns é de que se trata de uma mera questão de identidade visual.

Quem cai nesse erro ignora que o Branding diz principalmente sobre redefinir a identidade geral da empresa, suscitando valores atrativos para o cliente.

“No caso do marketing, a pessoa precisa ir atrás do cliente. Usando o Branding, o cliente vem até você pelo desejo de usar a marca”, explica Junior Neves.

Portanto, é importante que o posicionamento envolva a marca com significado e memorização. Assim, é relevante que a marca deixe claras as suas posições e o seu foco perante o mercado.