Vagas para próxima turma do MBA de ESG do Ibmec e da EXAME estão abertas com oferta exclusiva

A EXAME e o Ibmec abriram, nesta terça-feira (20), as vagas para a próxima turma do MBA em ESG. Com 360 horas de aulas teóricas e práticas, a pós-graduação é indicada para profissionais com ensino superior que buscam uma carreira com propósito e boas remunerações ao se tornar um especialista em ESG. A página oficial com informações sobre o MBA está disponível neste link.

Além das aulas, os alunos acessam mais de 60 horas de atividades complementares com profissionais do mercado e mais de 30h para análise de projetos de impacto em ESG. As instituições oferecem ainda 21 dias de garantia.

A formação é totalmente online e as aulas ficam disponíveis para o profissional acessar quando puder e de onde lhe for mais conveniente por um período de 12 meses. Ao final, o aluno é certificado pelo Ibmec, uma das principais escolhas de negócios do país.

Saiba mais sobre o MBA em ESG do Ibmec e da EXAME

A grade curricular é formada pelos seguintes conteúdos:

FUNDAMENTOS DO ESG

Capitalismo de Stakeholder

Materialidade: Estratégia e Gestão de Riscos

Liderança ESG

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Transição para Economia de Baixo Carbono

Economia Circular

Capital Natural: impactos, riscos e oportunidades

RELACIONAMENTO COM STAKEHOLDERS

Engajamento de Colaboradores e Fornecedores

Construção de Valor com Cliente

Ativação do papel da sociedade

GOVERNANÇA PARA GERAR IMPACTO

Desenvolvimento e viabilidade de projetos de impacto

Fundamentos e tendências para uma nova governança

Geração de Valor, KPIs e Reporting

Profissional ESG

Com o avanço da agenda ESG no meio corporativo, a demanda por profissionais qualificados cresceu. De acordo com o relatório Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial, a área será uma das responsáveis pela maior geração de empregos nos próximos 5 anos, com potencial para gerar 1 milhão de novas vagas. O levantamento ainda aponta o especialista em ESG (título conquistado ao final do MBA) como um dos profissionais do futuro.

Apesar da alta demanda, a falta de profissionais qualificados é evidente e impacta no mercado de trabalho. Como consequência, as remunerações oferecidas para o especialista em ESG cresce. De acordo com o Guia Salarial da Robert Half 2023, o salário médio desse profissional é de R$ 18 mil, a depender de vários fatores como o nível de senioridade, a empresa em que está trabalhando e o setor.

Bônus para matriculados

Mentoria

Os 30 primeiros matriculados no MBA em ESG vão ganhar uma mentoria de carreira exclusiva com a diretora de ESG da EXAME, Renata Faber. Será um encontro online, ao vivo e em grupo, no qual a especialista vai compartilhar mais da sua experiência em ESG e conversar sobre os desafios de uma transição de carreira para a área.

E-book Dôssie EXAME

Os 150 primeiros matriculados também vão receber acesso ao E-Book Dossiê ESG, um material inédito que reúne as reportagens mais exclusivas da cobertura de ESG da EXAME.

Curso de ESG

Os alunos também recebem acesso de 1 ano aos cursos Introdução ao ESG e ESG: Net Zero.

3 meses de assinatura EXAME

O último bônus é a assinatura da EXAME por 3 meses, incluindo a EXAME digital e a revista física.

Para saber mais sobre o MBA em ESG do Ibmec e da EXAME clique aqui.

Por que ESG?

Movimentando um mercado de US$ 35 trilhões no mundo, o ESG já é prioridade na agenda de 95% das empresas do Brasil de acordo com uma pesquisa da Aberje. A busca pelo termo no Google Trends subiu 1.200% em apenas 2 anos.

Segundo estimativas feitas pela Bloomberg, até 2025, esse mercado deve chegar a US$ 53 trilhões em investimentos. Além disso, o ESG deve ser aplicado em todas as áreas e setores. É possível, por exemplo, se tornar um especialista em ESG dentro da sua área de atuação, como também migrar de carreira e se tornar um consultor.