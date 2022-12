Universidade da Inglaterra está com bolsas de graduação e pós de até 26 mil euros

A Universidade de Bristol está recebendo inscrições para o programa Think Big Scholarships. As bolsas para a Universidade de Bristol valem tanto para graduação quanto pós-graduação, e seus valores variam de £5.000 até £20.000 por ano de estudo. As inscrições ficam abertas até 27 de fevereiro (para graduação) ou 24 de abril (pós).

As bolsas de graduação são válidas para qualquer programa em tempo integral, com exceção dos de Medicina, Odontologia e Veterinária. As de pós-graduação, por sua vez, são válidas para qualquer programa de um ano de duração em tempo integral.