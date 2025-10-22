UBS abre inscrições para programa de trainees de 2026 no Brasil

O banco UBS abriu inscrições no Brasil para seu programa de trainees de 2026. O programa oferece uma remuneração fixa de R$ 11.500 por mês, vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde e odontológico, além de outros benefícios.

“Ao abrir nossas portas para jovens talentos, queremos formar profissionais que pensem de forma estratégica e inovadora para fazer a diferença”, Daniel Bassan, head no Brasil e líder regional para a América Latina do UBS.

De acordo com o banco, serão abertas vagas para as áreas de Global Wealth Management (gestão global de patrimônios) e Tecnologia da Informação. Os selecionados terão acesso à mentoria, contato próximo com a liderança e oportunidade de atuar em projetos estratégicos do banco.

“A cada ciclo, buscamos jovens que tragam novas perspectivas e que se conectem com nosso propósito de ser o parceiro financeiro de confiança dos nossos clientes no Brasil e no mundo”, afirma Marcello Chilov, Head de Global Wealth Management para América Latina.

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de novembro pelo site. O programa tem previsão de início para março de 2026.