Uber expande equipe no Brasil e abre 160 vagas de emprego

A Uber anunciou nesta quarta-feira, 27, que vai expandir seu Centro de Tecnologia no Brasil e busagora procura por profissionais para preencher as 160 vagas de emprego.

O Centro de Tecnologia desenvolve novas ferramentas para a segurança do aplicativo de caronas e entregas em todo o mundo. A unidade em São Paulo, a única da empresa na América Latina, foi estabelecida há dois anos e recebeu investimento de R$ 250 milhões para os próximos cinco anos.

Das 160 vagas abertas, 60 serão voltadas para cargos de tecnologia nos times de engenharia, produto, UX e dados.

O centro no Brasil passará a desenvolver soluções focadas em Uber para Empresas e Transit, o recurso do app que integra os transportes público e privado das cidades.

A unidade ficará localizada no Uber Campus, projeto em construção da nova sede adaptada para o trabalho híbrido. A empresa definiu que terá permanentemente três dias por semana de trabalho presencial e dois dias de home office.

No total, o Uber Campus terá três vezes a área do atual escritório. O novo projeto prevê 12.000 metros quadrados de área construída e outros 18.000 de área verde, para trazer mais espaços abertos e ao ar livre.

Além das posições de tecnologia, a empresa também vai abrir 100 vagas nas áreas de Comercial, Comunicação, Operações, Atendimento e Desenvolvimento de Negócios. Algumas das oportunidades serão reservadas para pessoas negras e pessoas com deficiência.

"Nós queremos criar um ambiente de trabalho que seja inclusivo e reflita a diversidade das cidades onde operamos. Por isso, na Uber temos espaço para todo tipo de talento, independente de raça, idade, identidade de gênero ou mesmo formação", afirma Pamela Chusyd, Head de Recrutamento da Uber no Brasil.

