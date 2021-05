Yoga, pets e tecnologia: Uber anuncia nova sede de 30 mil m² no Brasil

A Uber anunciou nesta segunda-feira (31) o projeto de construção do Uber Campus, a nova sede da empresa no Brasil. A decisão foi tomada após definição de seu modelo de trabalho híbrido, que incluirá permanentemente apenas três dias por semana de trabalho presencial e dois dias de home office. A anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira em reunião com os mais de mil funcionários da companhia.

No total, o Uber Campus terá três vezes a área do atual escritório. O novo projeto prevê 12 mil metros quadrados de área construída e outros 18 mil de área verde, para trazer mais espaços abertos e ao ar livre. O campus está sendo desenhado para incluir salas de reuniões amplas, restaurante, cafeteria, academia, sala de amamentação, além de áreas para a prática de yoga, alongamento e meditação e para receber os cachorrinhos de estimação dos funcionários. O espaço também terá o primeiro Centro de Tecnologia da Uber na América Latina, inaugurado no Brasil em 2018. "Sabemos que o mundo não será o mesmo após a pandemia, o que impacta também a maneira como nos relacionamos com o trabalho. Por causa disso, reavaliamos nosso modelo e repensamos nosso espaço para fomentar a colaboração entre os funcionários, levando em conta o momento atual e o potencial crescimento da nossa operação no Brasil", afirmou o Diretor Geral da Uber para América Latina, George Gordon. Esboço de como será o Uber Campus.

Segundo Gordon, "depois de tanto tempo trabalhando quase que integralmente de maneira remota, o espaço que vai receber nossos funcionários precisa refletir também os novos hábitos que foram incorporados à nossa vida nesse período".

O Uber Campus será localizado em Osasco, na região da Vila Iara, e tem previsão de ser inaugurado em 2022. A escolha da localização foi feita considerando a disponibilidade de espaço adequado para atender a expansão e os investimentos da companhia no Brasil, além da proximidade com São Paulo.

A mudança está em linha com a nova política de trabalho anunciada globalmente pela empresa em abril. Seguindo um modelo híbrido, a volta ao escritório será gradual e os funcionários não precisarão mais estar presencialmente todos os dias -- passam a estar no escritório apenas três vezes por semana, podendo trabalhar de qualquer lugar nos demais dias. A ideia é oferecer mais flexibilidade de horários e a opção de combinar trabalho presencial e remoto da maneira que melhor se enquadre no estilo de vida de cada funcionário.

