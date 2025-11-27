‘Tudo começa pelo propósito’: universitário dobrou a produtividade da Huawei e virou referência

A trajetória de Andrês Amado Teixeira, 22 anos, estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), desafia um padrão comum no ambiente universitário, a separação entre teoria e impacto real.

Para ele, a universidade não é apenas um lugar para aprender, é um laboratório vivo para criar, testar, errar e evoluir. Essa postura o levou a transformar pequenas inquietações em iniciativas que hoje influenciam processos, pessoas e resultados corporativos.

“Minha motivação sempre foi aprender constantemente e transformar conhecimento em resultados reais”, diz. E essa filosofia foi suficiente para impulsionar mudanças significativas em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Huawei.

Da sala de aula para a Huawei: produtividade dobrada e automações estratégicas

Como estagiário — e agora Project Control Manager — Andrês foi eleito duas vezes Melhor Estagiário da Huawei, reconhecimento raro em uma empresa global de grande porte, mas o destaque não veio por acaso.

Ele dobrou a produtividade de instalações, elevando o número de 50 para 101, desenvolveu automações em Python, aprimorou indicadores de qualidade e criou interfaces no ISDP, plataforma de gestão de serviços de campo usada pela companhia.

O impacto foi direto: mais eficiência operacional, menos retrabalho e decisões mais bem embasadas.

Também atuou como PMO em projetos com a TIM, desenvolvendo um banco de dados que eliminou acúmulo de pedidos e reorganizou fluxos críticos. À frente do projeto TIM Baterias, coordenou logística reversa, cuidou de KPIs e otimizou o relacionamento com fornecedores.

Antes disso, atuou na Montax Engenharia em parceria com a Copel, contribuindo com o projeto Smart Grid. Também integrou a Tera Engenharia, empresa júnior na qual participou do desenvolvimento de um sistema de reconhecimento de peças utilizando Python e modelagem 3D para a Caterpillar.

Um percurso que revela consistência, Andrês não apenas aprende rápido, ele aplica, escala e compartilha.

Aprendizado que inspira impacto

Do lado de dentro da universidade, Andrês mantém o mesmo impulso criativo. Para ele, o ambiente acadêmico é um território fértil para quem deseja construir impacto — independentemente da área ou do tamanho do projeto.

"O que mais me orgulha é ver ideias que nasceram de uma inquietação inspirarem outras pessoas e gerarem impacto real" Andrês Amado Teixeira

Quando perguntado sobre como outros jovens podem começar a trilhar um caminho semelhante, ele responde sem fórmulas mágicas ou otimismo ingênuo. Para ele, tudo começa no propósito, e se sustenta na disciplina diária.

Não é sobre abraçar o mundo, é sobre dividir objetivos em etapas, celebrar pequenas vitórias, aceitar erros como parte da rota e manter a persistência onde muitos desistem.

A experiência no Prêmio Na Prática

Participante do Prêmio Na Prática, Andrês destaca a vivência como um dos pontos altos da sua trajetória recente. “Foi extraordinário. Conheci pessoas incríveis, fiz amizades e ampliei minha visão de liderança”, relata.

Andrês Amado Teixeira | Engenharia Elétrica – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

A formação em Execução de Alta Performance marcou sua rotina. Ele incorporou conceitos ao dia a dia, aprimorou a forma como gere projetos e reforçou sua compreensão sobre geração de valor, uma habilidade cada vez mais crítica no mercado de trabalho digital, distribuído e acelerado.

O prêmio consolidou algo que sua história já adiantava, um impacto não é um evento. É um processo e, no caso de Andrês, um processo contínuo.

