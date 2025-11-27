O supercomputador mais poderoso do mundo pode realizar até 1 quintilhão de operações por segundo

No interior do estado do Tennessee, nos Estados Unidos, uma máquina está ajudando a escrever o futuro da tecnologia.

O Frontier, nome dado ao supercomputador instalado no centro de pesquisas Oak Ridge Leadership Computing Facility, é hoje o computador mais poderoso do mundo.

Ele realiza tarefas complexas em altíssima velocidade

Ele é capaz de fazer 1,102 quintilhão de operações por segundo — um número tão grande que, para comparação, supera em muito a soma de todas as transações feitas por humanos em qualquer lugar do planeta no mesmo período.

Desenvolvido em conjunto pelo laboratório Oak Ridge, pela empresa HPE Cray e pela fabricante de processadores AMD, o Frontier é o primeiro computador do planeta a alcançar o nível chamado de exascale.

Isso significa que ele pode realizar tarefas complexas em altíssima velocidade, como simulações científicas, análises de dados em larga escala e — talvez o mais importante hoje — o desenvolvimento de sistemas avançados de inteligência artificial.

Afinal, o que isso muda para a gente?

Na prática, supercomputadores como o Frontier tornam possíveis coisas que antes pareciam ficção científica.

Eles ajudam a prever com mais precisão o clima, simular o comportamento de doenças, descobrir novos materiais e medicamentos e também a treinar sistemas de IA que podem ser usados em diversos setores.

Mas a grande mudança não está só nos laboratórios. Ela também chega ao mercado de trabalho. Com tanta informação sendo processada por máquinas tão potentes, as empresas passam a depender mais de profissionais que saibam lidar com dados, algoritmos e soluções automatizadas.

