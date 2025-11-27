Carreira

O supercomputador mais poderoso do mundo pode realizar até 1 quintilhão de operações por segundo

O Frontier, instalado nos Estados Unidos, abre caminho para avanços científicos e mostra como a tecnologia vai exigir novas habilidades dos profissionais de todas as áreas

Inteligência artificial: nova lei digital da UE deve permitir uso ampliado de dados pessoais no treinamento de IA (MIT Technology Review)

Redação Exame

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 14h50.

No interior do estado do Tennessee, nos Estados Unidos, uma máquina está ajudando a escrever o futuro da tecnologia.

O Frontier, nome dado ao supercomputador instalado no centro de pesquisas Oak Ridge Leadership Computing Facility, é hoje o computador mais poderoso do mundo.

Ele realiza tarefas complexas em altíssima velocidade

Ele é capaz de fazer 1,102 quintilhão de operações por segundo — um número tão grande que, para comparação, supera em muito a soma de todas as transações feitas por humanos em qualquer lugar do planeta no mesmo período.

Desenvolvido em conjunto pelo laboratório Oak Ridge, pela empresa HPE Cray e pela fabricante de processadores AMD, o Frontier é o primeiro computador do planeta a alcançar o nível chamado de exascale.

Isso significa que ele pode realizar tarefas complexas em altíssima velocidade, como simulações científicas, análises de dados em larga escala e — talvez o mais importante hoje — o desenvolvimento de sistemas avançados de inteligência artificial.

Afinal, o que isso muda para a gente?

Na prática, supercomputadores como o Frontier tornam possíveis coisas que antes pareciam ficção científica.

Eles ajudam a prever com mais precisão o clima, simular o comportamento de doenças, descobrir novos materiais e medicamentos e também a treinar sistemas de IA que podem ser usados em diversos setores.

Mas a grande mudança não está só nos laboratórios. Ela também chega ao mercado de trabalho. Com tanta informação sendo processada por máquinas tão potentes, as empresas passam a depender mais de profissionais que saibam lidar com dados, algoritmos e soluções automatizadas.

O profissional do futuro começa agora

De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

  • Automatizar tarefas repetitivas. ⁣
  • Personalizar sua abordagem profissional. ⁣
  • Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣
  • Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣
  • Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui.

