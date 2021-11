Trybe tem curso de introdução à programação grátis com 15 mil vagas

A Trybe, escola de tecnologia especializada na formação de profissionais em programação, anuncia as inscrições para o último curso do ano de Primeiros Passos na Programação.

Os encontros são gratuitos, ministrados por pessoas instrutoras e especialistas da Trybe, e estarão disponíveis ao vivo pelo canal da escola no YouTube, entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro.

O evento oferece 15.000 vagas e as inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de novembro na página do curso.

Após garantir a participação, o estudante receberá todas as orientações por e-mail.

O curso tem como objetivo ensinar os conceitos fundamentais da programação a pessoas interessadas, que não precisam ter conhecimento prévio na área, durante os quatro dias de evento.

Os conteúdos das aulas serão de introdução e lógica de programação, além de conceitos de JavaScript: inclusão de operadores e estruturas condicionais, além de arrays, strings, estruturas de repetição e funções.

No último dia do curso, há a resolução de um desafio prático da Trybe em Javascript; além de um bate-papo com estudantes da Trybe que já estão trabalhando com programação.

As pessoas que se inscreverem no evento passarão a fazer parte de uma comunidade exclusiva da Trybe para interação e resolução de dúvidas durante a aula. Os participantes que concluírem as 8 horas de curso receberão o certificado de conclusão.

O mercado de programadores está aquecido tanto no Brasil quanto em outros países do mundo. Por aqui, há previsão de um déficit de profissionais de TI de até 260.000 profissionais nos próximos anos.

Cronograma do curso

29/11: Por que o mercado de programação está tão aquecido? + Introdução à Lógica de Programação e ao JavaScript

30/11: Operadores e estruturas condicionais no JavaScript + Momento carreira " Como me preparar para uma entrevista de emprego?"

1º/12: Arrays, Strings, Estruturas de repetição e funções

2/12: Mão na massa: Resolvendo o Desafio Prático da Trybe em Javascript + Bate-papo com estudantes da Trybe