Trybe abre mais de 200 vagas para trabalho remoto

A Trybe, escola de tecnologia, está com mais de 200 vagas de emprego abertas e para início imediato.

Sonha em ingressar no mercado de marketing digital? Clique aqui e descubra como dar o primeiro passo!

Com trabalho remoto, as oportunidades são em sua maioria para desenvolvedores, parte das posições para o time de instrutores e parte para o time técnico para a plataforma da empresa.

Fundada em 2019, a startup de educação já recebeu 48 milhões de dólares em três rodadas de captação. No modelo da Trybe, o curso é focado no sucesso profissional dos estudantes, que podem pagar pela formação quando já estão empregados.

Mais de 90% dos formados começaram a trabalhar em até três meses após concluir os estudos.

“Todos os dias usamos a educação para gerar oportunidades que podem mudar vidas”, diz Matheus Goyas, cofundador e CEO da Trybe.

As novas vagas são para acompanhar o crescimento da procura pelo curso: em 2021, eles registraram um crescimento próximo de 500% no número de estudantes na comparação com o ano anterior.

A empresa já chegou a 500 funcionários no final de 2020 e a ideia é continuar o crescimento neste ano. Entre as posições abertas agora, algumas são voltadas para a contratação de mulheres.

Confira as vagas no site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.