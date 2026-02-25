Três formas para integrar a IA como parceira da equipe — não como substituta, segundo executivo

(Rawpixel.com/Freepik/Reprodução)
Redatora
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 05h00.
A discussão sobre inteligência artificial nas empresas costuma começar pelo medo — e terminar na paralisia. Enquanto parte dos executivos ainda debate se deve ou não adotar IA, concorrentes já estão integrando modelos avançados aos seus fluxos de trabalho.
A questão deixou de ser “se” e passou a ser “como”. O investidor e executivo Howard Tullman é direto: o barco da IA já partiu e esperar o convite para embarcar é ficar para trás.
O desafio estratégico agora é transformar a IA em parceira operacional — não em substituta de pessoas.
Segundo Tullman, a IA não vai “pular” sua indústria nem desacelerar por resistência cultural. Pelo contrário, os modelos estão se tornando mais rápidos, precisos e abrangentes a cada mês.
Se gestores resistem porque experiências iniciais foram frustrantes, ele aponta três fatos que precisam ser considerados. As informações foram retiradas de Inc.
Muitas tentativas feitas nos últimos 18 meses usaram versões básicas e gratuitas de modelos como o ChatGPT, muito inferiores aos modelos corporativos atuais.
Avaliar a IA com base nessas experiências seria, segundo Tullman, como tentar cortar cabelo com um machado — o resultado ruim não diz nada sobre as ferramentas modernas.
Outro erro comum é permitir que colaboradores explorem IA sem treinamento adequado.
Sem metodologia, sequência estruturada de prompts e compreensão das capacidades dos modelos, os resultados tendem a ser superficiais ou inconsistentes.
Não por acaso, engenheiros de prompt se tornaram profissionais altamente demandados. Saber “conversar” com a máquina faz diferença real na qualidade da entrega.
Tullman afirma que muitas empresas precisarão de suporte externo especializado.
O problema é que esse talento é escasso, caro e difícil de supervisionar. Projetos podem ultrapassar orçamento e perder controle se não houver governança clara. A recomendação é estruturar processos antes de escalar iniciativas.
