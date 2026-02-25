Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Três formas para integrar a IA como parceira da equipe — não como substituta, segundo executivo

Especialista defende treinamento, método e foco em aumento de capacidade, não corte

(Rawpixel.com/Freepik/Reprodução)

(Rawpixel.com/Freepik/Reprodução)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

A discussão sobre inteligência artificial nas empresas costuma começar pelo medo — e terminar na paralisia. Enquanto parte dos executivos ainda debate se deve ou não adotar IA, concorrentes já estão integrando modelos avançados aos seus fluxos de trabalho.

A questão deixou de ser “se” e passou a ser “como”. O investidor e executivo Howard Tullman é direto: o barco da IA já partiu e esperar o convite para embarcar é ficar para trás.

O desafio estratégico agora é transformar a IA em parceira operacional — não em substituta de pessoas.

Segundo Tullman, a IA não vai “pular” sua indústria nem desacelerar por resistência cultural. Pelo contrário, os modelos estão se tornando mais rápidos, precisos e abrangentes a cada mês.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Se gestores resistem porque experiências iniciais foram frustrantes, ele aponta três fatos que precisam ser considerados. As informações foram retiradas de Inc.

1. Testes amadores não refletem o estado atual da tecnologia

Muitas tentativas feitas nos últimos 18 meses usaram versões básicas e gratuitas de modelos como o ChatGPT, muito inferiores aos modelos corporativos atuais.

Avaliar a IA com base nessas experiências seria, segundo Tullman, como tentar cortar cabelo com um machado — o resultado ruim não diz nada sobre as ferramentas modernas.

2. Uso sem método gera “lixo na entrada, lixo na saída”

Outro erro comum é permitir que colaboradores explorem IA sem treinamento adequado.

Sem metodologia, sequência estruturada de prompts e compreensão das capacidades dos modelos, os resultados tendem a ser superficiais ou inconsistentes.

Não por acaso, engenheiros de prompt se tornaram profissionais altamente demandados. Saber “conversar” com a máquina faz diferença real na qualidade da entrega.

3. Apoio externo pode ser necessário — e complexo

Tullman afirma que muitas empresas precisarão de suporte externo especializado.

Garanta seu treinamento completo de 4 aulas e entenda os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial

O problema é que esse talento é escasso, caro e difícil de supervisionar. Projetos podem ultrapassar orçamento e perder controle se não houver governança clara. A recomendação é estruturar processos antes de escalar iniciativas.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil apresenta o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IAInteligência artificial

Mais de Carreira

Sete atitudes que líderes de alta performance mantêm em tempos de crise

IA mais barata e sustentável? Professor aposta na computação óptica como futuro da ferramenta

Intraempreendedorismo: quatro maneiras de tomar decisões estratégicas

Cinco livros recomendados por Bill Gates que para transformar sua forma de se comunicar

Mais na Exame

Carreira

Sete atitudes que líderes de alta performance mantêm em tempos de crise

Mundo

Tarifas a outros países vão substituir imposto de renda dos EUA, diz Trump

Pop

Expulsos, desistentes e eliminados: quem já saiu do BBB 26?

Brasil

Chuvas em MG: governo vai liberar R$ 800 por desabrigado e antecipar Bolsa Família, diz Alckmin