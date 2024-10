Três exercícios para equilibrar trabalho e vida pessoal, segundo especialista do Google

Laura Mae Martin, conselheira de produtividade do Google, recomenda não focar em mais de três prioridades ao mesmo tempo. Martin, autora do livro “Uptime: Um Guia Prático para Produtividade Pessoal e Bem-Estar” (2024), destacou esse ponto durante um episódio do podcast “Sparked” do LinkedIn. As informações são da CNBC.

Segundo Martin, selecionar três prioridades principais força você a clarear o que realmente importa em sua vida. A abordagem é baseada na ideia de que "seu tempo é limitado", e tentar gerenciar muitas prioridades de uma só vez pode diluir o foco e a eficácia.

Ela sugere que a cada três meses seja feita uma reavaliação dessas prioridades, já que as circunstâncias podem mudar. Eventos importantes, como uma mudança de cidade ou a gestão de um grande projeto, podem exigir ajustes temporários nas outras áreas da vida. Aqui estão três exercícios recomendados por Martin para alinhar suas ações com suas prioridades:

Avalie seu calendário conforme suas prioridades

Um exercício importante sugerido por Martin é verificar se seu calendário reflete suas verdadeiras prioridades. Ela recomenda imprimir as últimas três semanas de compromissos e destacar as atividades que correspondem às suas três prioridades declaradas.

Essa auditoria visual faz com que você encare possíveis discrepâncias entre suas intenções e como está gastando seu tempo. Ela também ajuda a identificar áreas que precisam de ajustes, fortalecendo sua capacidade de dizer "não" para compromissos que não estão alinhados com seu foco.

Estruture um dia ideal, sem interrupções

Martin propõe que você imagine um dia inteiro livre de interrupções ou compromissos. Como você organizaria suas atividades mais importantes se tivesse total liberdade de tempo? Esse exercício ajuda a identificar quando você trabalha com mais eficiência em tarefas-chave.

Ela sugere que experimente diferentes rotinas durante algumas semanas e registre em um diário quando se sentir mais produtivo. Ao observar padrões de produtividade, você poderá ajustar sua rotina para obter melhores resultados.

Prepare-se antecipadamente para combater a procrastinação

Se a procrastinação for um problema, Martin sugere separar mentalmente a preparação da tarefa em si. Visualize como seria ter um assistente que prepara tudo para você—seja abrir um documento ou organizar materiais. Essa abordagem pode reduzir a resistência inicial ao começar.

Por exemplo, em vez de adiar a criação de uma apresentação, comece dando nome ao arquivo e abrindo o documento. Ao retornar à tarefa, será mais fácil continuar, já que a barreira inicial já foi superada. Implementando essas técnicas, você pode melhorar a gestão de suas prioridades de trabalho e vida, aumentando a produtividade e alcançando suas metas.