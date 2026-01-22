Este CEO revelou o segredo para crescer na carreira mesmo sem um currículo brilhante

Marvin Ellison, CEO da Lowe’s desde 2018, não teve um início de carreira convencional. Nascido no interior do Tennessee, passou a juventude conciliando estudos com empregos como faxineiro, motorista de caminhão e operador de empilhadeira.

Sem pedigree acadêmico ou conexões estratégicas, construiu uma trajetória sólida apostando em uma filosofia simples, mas poderosa: assuma os desafios que ninguém quer e comunique seus resultados com clareza e consistência. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

A comunicação que importa: desempenho, não autopromoção

“Quando você não tem um currículo que se destaque, a melhor maneira de ser notado é aceitar os empregos que ninguém quer — e se dedicar ao máximo para ter sucesso neles”, afirmou Ellison.

A fala direta não é apenas um conselho motivacional: ela revela uma estratégia de comunicação profissional baseada em entregas concretas, em que o profissional se destaca pelo impacto que gera e pela forma como torna esse impacto visível para quem precisa notar.

Para Ellison, o verdadeiro diferencial está em aceitar funções que desafiam o conforto, como liderar equipes desmotivadas, assumir processos ineficientes ou revitalizar operações que já vêm de fracassos anteriores. E é nesse tipo de cenário que a comunicação se consolida como ferramenta de liderança. Ela permite demonstrar valor de forma objetiva, mostrar resultados mesmo sob pressão e posicionar-se como referência, mesmo sem status prévio.

Cargos difíceis, expectativas baixas e espaço para mostrar valor

Ao longo de mais de duas décadas no varejo, Ellison seguiu esse princípio à risca. Passou por posições estratégicas em gigantes como Target, Home Depot e JCPenney, quase sempre entrando em funções que haviam sido abandonadas por antecessores demitidos ou desgastados.

Esses cenários críticos, segundo ele, são “ambientes ideais para profissionais que desejam crescer”, porque partem de expectativas baixas e oferecem margem para alto impacto. Mas também exigem uma comunicação firme, clara e baseada em fatos, para ganhar a confiança de equipes, pares e lideranças.

Enquanto muitos profissionais esperam o cenário perfeito ou a função ideal para mostrar resultados, Ellison construiu sua carreira expondo competência justamente onde poucos estavam dispostos a se arriscar.

