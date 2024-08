Tim quer alcançar “hiperprodutividade” com treinamento em IA para 100% dos colaboradores

Após reduzir o tempo de atendimento ao cliente em até 8% e aumentar o nível de satisfação em 15,7%, com uso da Inteligência Artificial, a TIM resolveu investir em uma academia de capacitação em IA para os cerca de 10 mil colaboradores.

O objetivo é garantir que todos os funcionários adquiram pleno conhecimento dessa nova tecnologia e descubram como ela pode agilizar processos, aumentar a produtividade e trazer inovações para cada área.

“É uma aposta gigante e inédita da TIM, para todos os departamentos e profissionais, para que todos os processos passem por Inteligência Artificial, eu mesmo vou fazer os cursos. Vimos na prática o potencial dessa tecnologia, com a nossa assistente virtual", disse Alberto Griselli - presidente da TIM Brasil, durante o evento de lançamento da academia.

Exame Corporate Education no evento de lançamento da TIM AI Academy

A academia oferece cursos de IA de grandes empresas de educação e tecnologia

A TIM AI Academy, lançada essa semana, foi desenvolvida em parceria com grandes empresas de educação corporativa, como a Exame Corporate Education e também com as bigtechs Microsoft e Google, que detêm as principais ferramentas de IA do mercado.

As jornadas de aprendizagem incluem multiformatos online, presencial, ações práticas e imersivas, como Bootcamps. Cada área também vai contar com uma trilha personalizada de cursos de IA, com temas que passam pelo letramento, questões comportamentais, éticos e técnicas para solucionar os desafios do negócio.

“É uma iniciativa importante para capacitar nossos colaboradores a interagir com as principais tecnologias de mercado e estimular o desenvolvimento de habilidades que serão fundamentais nesse novo cenário”, diz a CIO da TIM, Auana Mattar.

TIM quer se tornar referência em atendimento e hiper produtividade com IA

A ambição com o projeto também é tornar a operadora, líder em cobertura móvel e em implementação 5G no Brasil, uma referência de uso em IA para atendimento ao cliente e hiper produtividade.

A Vice-presidente de Recursos Humanos da TIM, Maria Antonietta Russo, explica que essa hiper produtividade será resultado da automação e agilidade de diversas atividades que passarão a ser realizadas por IA, para justamente deixar a produtividade humana mais focada em tarefas criativas e relacionais.

A assistente virtual da companhia, TAIS (sigla para TIM Artificial Intelligence System), por exemplo, alcançou 76% de assertividade para compreender o contexto das conversas e assim oferecer respostas mais humanizadas e resolução de demandas no primeiro contato com a central de relacionamento.

"Impulsionar o desenvolvimento de novas competências digitais aos colaboradores não é uma escolha, mas sim um imperativo para garantir a atuação deles nesse novo contexto digital, além de manter a empresa competitiva, aumentar o nível de empregabilidade e inovar o atendimento final. Por isso, estamos sendo protagonistas em oferecer programas de qualificação democráticos e acessíveis ", disse Maria Antonietta Russo, vice-presidente de Recursos Humanos da TIM.