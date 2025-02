Tetra Pak abre inscrições para programa de estágio 2025. Veja os requisitos

A Tetra Pak, líder global em soluções de processamento e envase de alimentos, abriu inscrições para seu Programa de Estágios 2025. As oportunidades estão disponíveis nas cidades de Monte Mor (SP), Ponta Grossa (PR) e São Paulo (SP).

Quais são os requisitos?

Podem participar do programa estudantes que estejam cursando os dois últimos anos do ensino superior (tecnólogo, bacharelado ou licenciatura) ou matriculados em cursos técnicos. Além disso, é necessário ter disponibilidade para estagiar seis horas por dia no modelo híbrido, com três dias presenciais e dois remotos.

As vagas são destinadas a diferentes áreas de formação:

Monte Mor (SP): Estudantes de Engenharia Química, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Computação, Engenharia de Alimentos, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção e Administração de Empresas. No nível técnico, são aceitos candidatos das áreas de Desenvolvimento de Sistemas, Mecatrônica, Eletroeletrônica, Elétrica, Automação e Informática.

Estudantes de Engenharia Química, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Computação, Engenharia de Alimentos, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção e Administração de Empresas. No nível técnico, são aceitos candidatos das áreas de Desenvolvimento de Sistemas, Mecatrônica, Eletroeletrônica, Elétrica, Automação e Informática. Ponta Grossa (PR): Graduandos em Engenharia de Materiais, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Ciência da Computação e Tecnólogo em Automação Industrial. Para o nível técnico, são elegíveis alunos de Eletromecânica, Mecatrônica, Mecânica e Tecnologia Mecânica.

Graduandos em Engenharia de Materiais, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Ciência da Computação e Tecnólogo em Automação Industrial. Para o nível técnico, são elegíveis alunos de Eletromecânica, Mecatrônica, Mecânica e Tecnologia Mecânica. São Paulo (SP): Vagas para estudantes de Administração de Empresas, Economia, Engenharia de Produção, Engenharia de Alimentos e Marketing.

O estágio tem início previsto para agosto de 2025 e duração de um ano, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

Quais são os benefícios?

Os estagiários selecionados terão acesso a diversos benefícios, incluindo bolsa-auxílio, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e um dia de folga no aniversário. Além disso, a empresa oferece programas de bem-estar e desenvolvimento profissional.

“A Tetra Pak é um mundo de oportunidades, onde cada um tem um papel fundamental na construção de nossa história, que perdura por décadas. Incentivamos novos aprendizados, autonomia, protagonismo individual e coletivo”, afirma Roberta Silvestre, diretora de RH da Tetra Pak Brasil.

Durante o período de estágio, os estudantes são incentivados a liderar projetos e desenvolver soluções que tragam melhorias para a empresa. “Temos um papel a desempenhar na indústria, que inclui garantir a segurança do alimento, melhorar o desempenho operacional e entregar alimentos nutritivos em embalagens sustentáveis”, afirma Silvestre.

Como se inscrever?

Os interessados devem acessar o site oficial da Tetra Pak até o dia 18 de março e selecionar a opção “Saiba Mais” na seção “Estágio Tetra Pak 2025”.

A Tetra Pak está presente em mais de 160 países e conta com 24 mil funcionários. A empresa é reconhecida por suas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, além de seu compromisso com a inovação e sustentabilidade na indústria alimentícia. “A Tetra Pak empodera seus funcionários para que possam atingir seu potencial máximo e se orgulhar do impacto que geram”, afirma Silvestre.