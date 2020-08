Com o alto desemprego, é difícil deixar passar a oportunidade de uma entrevista de emprego. Mesmo com o risco de contágio ainda presente, 92% dos candidatos a uma vaga de emprego disseram que não desistiriam de participar de um processo de contratação por ser presencial.

Na pesquisa da Catho com mais de três mil pessoas, 52% diz que recebeu convites para entrevistas presenciais durante o isolamento social, desses 72% utilizaram meios de transportes coletivos como forma de locomoção.

Evitar a aglomeração de pessoas no transporte ainda é um dos pontos desafiadores no combate à pandemia. E, para ajudar os candidatos a vagas de emprego, a Tem Bici e a Catho firmaram uma parceria para oferecer o uso gratuito de bicicletas para os profissionais.

A locomoção por bicicletas é recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar o contágio. Segundo a pesquisa do site de recrutamento, 57% acredita que é o meio mais seguro para navegar a cidade agora.

O projeto “Bike Pra Entrevista” será lançado na segunda-feira, 3, e os cadastrados na Catho com entrevistas agendadas com recrutadores terão acesso gratuito às bicicletas do Bike Sampa. Os candidatos poderão usar o plano diário, com 45 minutos por viagem.

Para participar, basta se cadastrar no site ou aplicativo do Bike Itaú e inserir o código de desconto enviado por e-mail pela Catho.

E reforçando a parte da segurança, a Tembici garante a higienização das estações e bicicletas compartilhadas da cidade. Todos os dias as bicicletas são lavadas com jato de cloro diluído em água e passam por higienização com álcool 70%.